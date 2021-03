Jaime Lozano revela que seleccionados de Chivas están dolidos

El director técnico de la Selección Preolímpica, Jaime Lozano, habló previo al debut del conjunto nacional en el torneo clasificatorio de Concacaf para los Juegos Olímpicos. Son 6 futbolistas de Chivas que integran la base del equipo y que llegaron al certamen tras sufrir la derrota en el Clásico Nacional contra América.

El entrenador expresó su confianza en que sabrán reponerse del presente adverso que viven con los rojiblancos para enfocar sus energías en dar buenas actuaciones con la Selección Azteca.

“Hablamos con todos, llegan muy dolidos porque son profesionales y después de jugar un clásico y no tener el resultado que ellos querían y sobre todo el rendimiento que buscaban dentro del campo, es natural, iban a llegar un poco cabizbajos. Ya tuvimos entrenamiento con ellos, y fue otra cara, están muy ilusionados al igual que sus compañeros y motivados. Cambiaron la mentalidad y saben que es una gran oportunidad por la que han estado luchando para aspirar a Juegos Olímpicos” declaró Lozano.

Te puede interesar: Los convocados por el ‘Tata’ Martino para la fecha FIFA













El debut de México en el torneo Preolímpico

México debutará este jueves en el Preolímpico de Concacaf contra República Dominicana en el Estadio Jalisco. En el papel sería el rival más endeble del grupo que se comparte con Estados Unidos y Costa Rica. Sin embargo, Lozano asegura que no se caerá en exceso de confianza ante los caribeños.

“Ellos van a venir a buscar un muy buen resultado, no sé si ganar o empatar, pero no vienen a perder este partido. Vamos a salir muy atentos y muy concentrados con todas nuestras armas, vamos a meter a los mejores, a los 11 que creamos que son los mejores, esos van a estar en la cancha. No vamos a guardarnos nada para los siguientes dos partidos, hay que partido a partido y hay que sumar de a tres en cada uno de ellos” dijo el entrenador del seleccionado.

Jaime Lozano expuso que tiene a los 20 jugadores a disposición, puntualizando que hay algunos que presentan ciertas molestias físicas que no son de gravedad.

Te puede interesar: los grandes ausentes en la convocatoria del ‘Tata’ Martino