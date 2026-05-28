CONFIRMADO: Selección Nacional separa a TRES jugadores por estar relacionados con presunta balacera en días de concentración

En las últimas horas, se ha dado a conocer que la Selección de Costa Rica decidió separar a tres futbolistas de su convocatoria de cara a disputar dos encuentros claves y los motivos de su separación del plantel sería por estar relacionados con presunta balacera en días de concentración

Los jugadores que fueron separados por Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó en sus redes sociales la separación de los tres jugadores a través de un cominicado. El primer futbolista que dejó de formar parte de la convocatoria fue Alejandro Bran.

La Selección detalló que la decisión se debe por no reunir las condiciones para su continuidad en el grupo.

"La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informa que el jugador Alejandro Bran deja de formar parte del grupo de convocados para los partidos amistosos de junio de la Selección Nacional.

Se determinó que, en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo".

Los segundos dos jugadores que quedaron fuera son Kenneth Vargas y Warren Madrigal. La Federación detalló que el respeto a las nromas son fundamentales en la Selección y estos valores son parte de responsabilidad de represantar al país.

"La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informa que el cuerpo técnico de la Selección Nacional ha tomado la decisión de dejar fuera de la actual concentración a los jugadores Kenneth Vargas y Warren Madrigal.

La decisión responde a lineamientos establecidos para todos los integrantes de las selecciones nacionales.

La FCRF reitera que la disciplina y el respeto a las normas son los pilares fundamentales en todas nuestras selecciones. Estos valores son parte esencial de la responsabilidad que implica representar al país".

Los diferentes medios de Costa Rica detallaron que el motivo de la separación de jugadores se debe por presuntas detonaciones de arma de fuego en vía pública.

"La Municipalidad de Montes de Oca confirmó oficialmente que recibió reportes relacionados con presuntas detonaciones de arma de fuego aproximadamente a la 1:42 a.m. y además indicó que aparecieron indicios compatibles con evidencia balística en vía pública.

El caso quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial, mientras las autoridades trabajan actualmente en el análisis y resguardo de grabaciones captadas por cámaras de seguridad del sector.

Dentro del episodio, uno de los hechos que más impacto generó fue que el vehículo vinculado a Bran recibió varios disparos en las cercanías de Los Yoses".