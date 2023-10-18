Piden quitarle nacionalidad francesa a Benzema por apoyo al terrorismo

La senadora francesa Valérie Boyer pide que se retire la nacionalidad a Karim Benzema si se confirma que tiene vínculos con el grupo islamista Hermanos Musulmanes, tal y como sugirió el ministro del Interior, Gérarld Darmanin.

"Si las afirmaciones del ministro del Interior se confirman, tenemos que plantearnos sanciones contra Karim Benzema. Una sanción simbólica sería primero retirarle el Balón de Oro. Luego, tenemos que pedir que se le retire la nacionalidad", señaló la legisladora conservadora en un comunicado.

La reacción se produce dos días después de que en una entrevista televisiva Darmanin asegurara que Karim Benzema tiene vínculos con ese grupo islámico nacido en Egipto.

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"El señor Benzema tiene vínculos, todo el mundo lo sabe, es notorio, con los Hermanos Musulmanes", aseguró Darmanin en el canal televisivo Cnews.

Boyer recordó que Benzema tiene la doble nacionalidad francesa y argelina. "No podemos aceptar que un binacional francés, internacional reconocido, deshonre y traicione así a nuestro país", afirmó.

Darmanin consideró que jugadores de la fama de Benzema "tienen una responsabilidad" e influencia sobre la juventud que deberían haberle llevado a ser más ecuánime.

Pero fue más tarde, cuando respondía a una cuestión sobre las acciones de su Gobierno para contrarrestar el terrorismo yihadista en territorio francés, cuando Darmanin lanzó su acusación contra el futbolista, sin aportar pruebas.

Otros sucesos polémicos que ha estado Karim Benzema

Karim Benzema ha sido foco de la polémica en ocasiones anteriores como su negativa a cantar La Marsellesa en los partidos con Francia o su "proselitismo" en las redes sociales "a favor de la religión musulmana".

También por una fotografía junto al imán de la ciudad de Meaux, investigado en el marco del asesinato del profesor Samuel Paty, decapitado en octubre de 2020 por un islamista de origen checheno.

Otro ejemplo es el apoyo de Benzema al luchador ruso Khabib Nurmagomedov, que publicó un mensaje deseando "que el Todopoderoso desfigure a esta basura" de Emmanuel Macron y "a todos sus discípulos que, en nombre de la libertad de expresión, insultan la fe de más de 1.500 millones de musulmanes".

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El pasado día 15 de octubre Benzema envió un mensaje de apoyo al pueblo palestino a través de las redes sociales: "Todos nuestros rezos para los habitantes de Gaza, víctimas una vez más de esos bombardeos injustos de los que no se salvan ni mujeres ni niños".

Otros futbolistas franceses también mostraron su respaldo al pueblo palestino sin haber condenado el atentado de Hamás. Es el caso del bético Nabil Fekir, quien manifestó su "apoyo indefectible al pueblo palestino" que "sufre un 'apartheid' desde hace demasiado tiempo".