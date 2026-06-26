Senegal vs Irak: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 26 de junio, juego del Grupo I del Mundial 2026; marcador online

El Mundial de 2026 nos trae un duelo decisivo este viernes 26 de junio, cuando las selecciones de Irak y Senegal se enfrenten en el Estadio de Toronto, ubicado en Canadá.

El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas (tiempo del Centro de México), en un partido correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo I que cerrará la participación de ambos en esta fase.

Ambas escuadras llegan a este compromiso en una situación crítica, sin sumar un solo punto tras sus primeros dos encuentros. El sector ha sido dominado por Francia y Noruega, quienes ya aseguraron los dos primeros lugares. Senegal cayó 3-1 ante los franceses y 3-2 contra los noruegos, mostrando destellos al frente pero graves problemas defensivos. Por su parte, Irak sufrió duras derrotas de 4-1 ante Noruega y 3-0 frente a Francia, acumulando siete goles en contra.

El panorama para avanzar a los dieciseisavos de final es sumamente complicado para los dos equipos, ya que necesitan obligatoriamente un triunfo por goleada para soñar con el milagro de avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

Más allá de las matemáticas, el honor está en juego: Senegal busca limpiar su imagen y evitar irse en cero, mientras que Irak tiene la motivación de conseguir la primera victoria de su historia en una Copa del Mundo.

Pronóstico del Irak vs Senegal

A pesar del mal momento de ambos, Senegal es el favorito para llevarse los tres puntos. La escuadra africana tiene mayor jerarquía, experiencia en este tipo de torneos y jugadores desequilibrantes que ya demostraron poder ofensivo al marcar tres goles en sus partidos anteriores.

Irak peleará con el corazón por ese histórico triunfo mundialista, pero la velocidad y el físico de los senegaleses terminarán por imponerse en el marcador con una victoria cómoda de 2-0 o 3-1.

