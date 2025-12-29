¿Lo extrañará Cruz Azul? Sepúlveda da doblete de asistencias en su primer juego con Chivas (VIDEO)

Este domingo 28 de diciembre del 2025, Ángel Sepúlveda tuvo su primer partido con Chivas, siendo un juego de preparación para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y ha sorprendido a todos logrando dos asistencias clave.

Desde el primer tiempo el rebaño impuso condiciones en el terreno de juego y al minuto 8 marcó el primer gol en una gran jugada colectiva en la que Sepúlveda, en vez de definir, decidió mandar un centro preciso al que llegó el Piojo Álvarado para mandar el balón al fondo de las redes.

8' ¡Gol del Guadalajara! 🇦🇹 Alvarado abre el marcador para el Rebaño con una asistencia de Ángel Sepúlveda 😍 pic.twitter.com/CT26JBkaeO — CHIVAS (@Chivas) December 28, 2025

Para antes de que terminara el primer tiempo, al minuto 41 en una gran jugada colectiva, nuevamente Ángel en vez de definir decide mandar un centro para que Richard Ledezma consiga marcar el segundo del juego y aumentar la ventaja.

Con la actuación hasta el momento del Ángel del gol, la afición de Chivas a mostrado su felicidad al ser un fichaje con gran experiencia, que pasa por un buen momento futbolisto y que le puede ayudar al equipo a ganar encuentros.

¿Lo extrañará Cruz Azul?

Ángel Sepúlveda demostró un gran nivel en Cruz Azul, logró ser campeón de goleo y fue jugador clave en varios encuentros como para conseguir la séptima CONCACHAMPIONS para el equipo.

Con la Máquina deja un total de 107 juegos disputados en los que acumuló 5957 minutos en el terreno de juego en los que marcó 39 goles y dio 12 asistencias.