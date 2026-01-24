Serie del Caribe 2026: México brilla con uniformes únicos

La Serie del Caribe 2026 se jugará en Guadalajara del 1 al 7 de febrero, y México llega con uniformes que no pasarán desapercibidos, la marca El Siglo creó tres diseños especiales: un negro con grecas aztecas y vivos neón, ideal para los partidos nocturnos; un blanco con motivos florales en las mangas y letras de “MÉXICO”, inspirado en bordados tradicionales; y un blanco minimalista con gráficos prehispánicos en gris, elegante y discreto.

México tendrá dos equipos en el torneo, debido a la ausencia de Venezuela, los finalistas de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán, serán los representantes. El campeón de la LMP se llamará México Rojo y el subcampeón, México Verde, lo que garantiza doble acción mexicana y un enfrentamiento directo el miércoles 4 de febrero.

El torneo inicia el domingo 1 de febrero y culmina el sábado 7, con semifinales el viernes 6. México jugará casi todos los días, enfrentando a Puerto Rico, República Dominicana y Panamá, asegurando emociones constantes para los aficionados locales.

¿Cuánto cuesta asistir a la Serie del Pacífico 2026?

Los boletos ya están disponibles en Boletomóvil, el Paquete Serie del Caribe, con los 13 juegos, va de 3,700 a 28,600 pesos. El Paquete Preferencial, con los 8 partidos clave, cuesta de 2,800 a 21,000 pesos. El Paquete México, para los 7 juegos de México Rojo y Verde, tiene precios de 1,800 a 13,800 pesos, y los boletos individuales van de 190 a 1,490 pesos según la zona.

Originalmente, la Serie del Caribe se iba a jugar en Caracas, pero factores logísticos y la decisión de algunos países de no asistir llevaron a trasladar el torneo a Guadalajara. Salvador Escobar, presidente ejecutivo de la Liga Mexicana del Pacífico, aseguró que el cambio se realizó siguiendo todos los protocolos establecidos.

Con doble representación y uniformes que reflejan la cultura mexicana, Guadalajara se prepara para una Serie del Caribe única, donde tradición y modernidad se verán tanto en el diamante como en cada camiseta que luzcan los equipos.