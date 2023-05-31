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Fútbol

Sevilla es campeón de la Europa League a través de los penaltis

El equipo de Sevilla se corona como campeón de la Europa League, por séptima vez, al vencer a la escuadra de la Roma en serie de penaltis

Sevilla campeón de la Europa League
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

Un penalti marcado por el argentino Gonzalo Montiel, con suspenso al tener que repetirlo, fue el definitivo para que el Sevilla se impusiera al Roma en la final de la Europa League que se disputó este miércoles en el Puskas Arena de Budapest, que se decidió con lanzamientos después de que en la prórroga no se moviera el empate a uno con el que acabó los primeros noventa minutos reglamentarios.

 

Por la Roma, Paulo Dybala puso arriba en el marcador con potente disparo entrando a la área grande dejando sin oportunidad al arquero marroquí Bono al minuto 35.

 

En la segunda mitad llegó el gol del empate para el Sevilla gracia a un autogol de Gianluca Mancini al querer despejar un centro de Jesús Navas.

 

Sevilla vuelve alzar la copa de la Europa League desde la temporada 2019-20 cuando le ganó al Inter de Milán por marcador de 3-2.

 

¡TERMINA EL SEGUNDO TIEMPO EXTRA!

Minuto 115: Erik Lamela (Sevilla ) dispara desde dentro del área, pero es bien bloqueado.

¡INICIA EL SEGUNDO TIEMPO EXTRA!

¡TERMINA LA PRIMERA PARTE EXTRA!

Minuto 96: Bryan Cristante ( Roma) ve desmarcado a un compañero e intenta enviarle un pase raso, pero un defensa lee la acción y aborta el peligro de forma perfecta.

¡INICIA EL PRIMER TIEMPO EXTRA!

Termina la segunda: Sevilla 1-1 Roma

Minuto 90: Seis minutos de compensación.

Minuto 84: ¡Gran ocasión desperdiciada por Andrea Belotti ( Roma) Tras recibir un buen centro de falta, remató bien desde cerca, pero el balón se marchó ligeramente desviado del poste .

Minuto 77: ¡NO HAY PENALTI! El árbitro Anthony Taylor cambia su decisión inicial de pitar la pena máxima tras la revisión del VAR, 

Minuto 76: Roger Ibañez (AS Roma) entra con demasiada agresividad. El árbitro pita falta. El árbitro ha pitado penalti a favor de Sevilla.

Minuto 67: Tammy Abraham ( Roma) remata a puerta un rechace, pero su disparo no es fuerte y permite la intervención del portero.

Minuto 62: Chris Smalling ( Roma) aprovecha un centro bombeado preciso dentro del área, controla el balón y engancha un peligroso disparo centrado. ¡Detiene Bono con una gran parada!

Minuto 54: ¡Gooool de Sevilla! Gianluca Mancini (AS Roma) marca en propia puerta al intentar interceptar un pase y pone el 1:1.

Sevilla
|REUTERS

¡COMIENZA LA SEGUNDA MITAD!

Termina el primer tiempo Sevilla 0-1 Roma

Minuto 45+6: Ivan Rakitic (Sevilla ) recibió un pase raso preciso e intentó sorprender al guardameta con un disparo que se estrelló contra el palo derecho.

Sevilla vs Roma
|REUTERS

Minuto 44: Fernando (Sevilla ) llega a un centro en el área, pero no consigue cabecear bien y el balón sale por encima del larguero.

Paulo Dybala
|REUTERS

Minuto 35: ¡Gooool de la Roma! Gianluca Mancini envía el balón en profundidad a Paulo Dybala, que dentro del área engancha un magnífico disparo que entra por la esquina inferior derecha, poniendo el 0:1.

Minuto 33: ¡El árbitro Anthony Taylor señala que NO HAY PENALTI a favor de Roma tras la revisión del VAR!

Minuto 32: Cae Tammy Abraham (AS Roma) tras recibir una entrada dentro del área, pero el árbitro desoye las protestas de los jugadores.

Minuto 28: Jesus Navas (Sevilla ) manda un balón en largo, pero sin la fuerza suficiente para alcanzar a sus compañeros. La defensa logra interceptar el pase.

Sevilla vs Roma
|REUTERS

Minuto 21: Leonardo Spinazzola envía un pase dentro del área, pero es bloqueado y no consigue conectar con ningún compañero.

INICIA EL ENCUENTRO ENTRE SEVILLA VS ROMA!

Alineaciones confirmadas de Sevilla vs Roma

Sevilla:

Roma:

Los equipos de Sevilla y Roma se enfrentan en la final de la Europa League en la cancha del Puskás Arena, en la ciudad de Budapest, capital de Hungría, a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro de México este miércoles 31 de mayo.

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Considerando que seis de los últimos nueve títulos de la Europa League han sido conquistados por equipos españoles, Sevilla ganó cuatro de ellos, el trofeo se iría para el sur de España si la historia decidiera esta final. El Sevilla, equipo más laureado de la Europa League, ha ganado cada una de sus seis finales en la segunda competición de clubs más importante de Europa, y los blanquirrojos buscarán añadir un nuevo capítulo glorioso a su brillantísimo historial venciendo a la AS Roma este día en Budapest.

 

El obstáculo final del cuadro español es la Roma de José Mourinho, ganadora de la Europa Conference League 2021-22 y que busca convertirse en el quinto club italiano en alzarse con dos títulos europeos consecutivos y el primero en hacerlo en el presente siglo.

 

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Jugadores a seguir Sevilla vs Roma

 

Erik Lamela, que militó en las filas de la Roma, ha marcado frente a clubs italianos dos de sus últimos tres goles en la Europa League, incluyendo el que tumbó a la Juventus en la prórroga de la semifinal. Está por ver si el extremo blanquirrojo es capaz de batir a Rui Patricio, el jugador que ha disputado más partidos en la historia de la Copa europea con 68. En cinco de sus últimas siete actuaciones en la competición, el guardameta portugués ha dejado su portería en cero.

 

Alineaciones probables Sevilla vs Roma

 

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Gudelj, Badé, Alex Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Óliver Torres, Bryan Gil; y En-Nesyri.

 

Roma: Rui Patricio; Smalling, Mancini, Ibáñez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum; y Abraham.

 

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