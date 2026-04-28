Sharon Lokedi hace historia en Boston con bicampeonato impulsado por el UA Velociti Elite 3

En una de las rutas más exigentes del mundo, cada detalle cuenta. Y en el Maratón de Boston 2026, Sharon Lokedi volvió a demostrar que el rendimiento de élite es el resultado de la combinación perfecta entre estrategia, talento… y el calzado adecuado. La atleta de Under Armour se consagró bicampeona de la competencia

llevando en sus pies el UA Velociti Elite 3, un modelo diseñado para maximizar velocidad, estabilidad y control en escenarios de alta exigencia.

Con un tiempo de 2:18:51, la keniana no solo defendió su título: lo hizo con autoridad.

En un circuito que castiga cualquier error, Lokedi mostró temple, inteligencia y una lectura de carrera impecable, apoyada en un calzado que le permitió responder con precisión a cada cambio de ritmo y a las demandas del terreno.

Desde los primeros kilómetros en Hopkinton, la estrategia fue clara: mantener la calma, controlar el ritmo y confiar en su preparación —y en la tecnología en sus pies— para ejecutar en el momento justo. El recorrido de Boston no perdona: descensos agresivos, variaciones constantes y las icónicas subidas de Newton que han definido la historia de esta competencia.

Fue precisamente ahí donde Lokedi marcó la diferencia. Tras superar Heartbreak Hill, lanzó un cambio de ritmo contundente que dejó atrás a sus rivales, aprovechando al máximo la respuesta y eficiencia del UA Velociti Elite 3 para sostener la aceleración en los tramos finales y cruzar la meta en solitario sobre Boylston Street.



“Boston siempre encuentra la manera de ponerte a prueba”, declaró tras la carrera. Y esta vez, la prueba fue aún mayor: defender el título en un World Marathon Major es una hazaña reservada para muy pocos.

Detrás de ese resultado hay también un proceso de innovación y colaboración. Lokedi no solo compite con este modelo: participó activamente en su desarrollo, desde pruebas de rendimiento hasta la elección del color. El tono rosa que utilizó durante la carrera no solo destacó visualmente en el recorrido, también representó confianza, personalidad y una conexión directa con su desempeño.

“Fue algo muy personal. Tener en mis pies algo que ayudé a crear me dio un nivel extra de confianza”, compartió Lokedi tras cruzar la meta.

Su entrenador, Stephen Haas, destacó que la experiencia fue clave para ejecutar la estrategia a la perfección. Con conocimiento de circuito y un enfoque claro —paciencia al inicio, agresividad en el cierre— Lokedi logró una actuación que combina inteligencia táctica con ejecución técnica, donde el equipamiento juega un rol determinante.

Este bicampeonato no llega por casualidad. Es la continuación de una trayectoria sólida que comenzó a tomar forma con su victoria en el Maratón de Nueva York 2022.

Desde entonces, Lokedi ha sido protagonista constante en los escenarios más importantes del mundo, consolidando un legado que hoy se fortalece en Boston.

El triunfo también fue celebrado por Kevin Plank, quien resaltó la conexión entre innovación y alto rendimiento como un factor clave en este tipo de logros. Para Under Armour, este resultado refuerza su apuesta por el running de élite a nivel global.

Ganar en Boston ya es histórico. Repetirlo, en un circuito que exige al máximo en cada kilómetro, es una declaración de grandeza.

Hoy, Sharon Lokedi no es solo bicampeona. Es una atleta que está construyendo su legado paso a paso, demostrando que las verdaderas campeonas no solo alcanzan la cima… regresan mejor equipadas para quedarse.