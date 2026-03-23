SHINOBI: Art of Vengeance enfrenta a Joe Musashi contra los villanos más icónicos de SEGA en su nuevo DLC

SEGA y Lizardcube han revelado oficialmente el nuevo contenido descargable “SEGA Villains Stage” para SHINOBI: Art of Vengeance, el cual llegará el 3 de abril de 2026 a PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC, trayendo consigo enfrentamientos contra algunos de los villanos más emblemáticos de la historia de la compañía.

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En esta nueva expansión, el legendario ninja Joe Musashi tendrá que enfrentarse a tres poderosos antagonistas provenientes de distintas franquicias de SEGA: Death Adder de Golden Axe, Goro Majima de Like a Dragon/Yakuza y el icónico Dr. Eggman de Sonic the Hedgehog. Cada combate promete mecánicas únicas inspiradas en sus respectivos universos.

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El DLC no solo añade jefes, sino también contenido adicional que amplía la experiencia del juego con cinco nuevos niveles, dos modos Boss Rush, tres nuevas habilidades ninpo, trajes adicionales y seis pistas musicales inéditas, ofreciendo nuevos retos tanto para veteranos como para nuevos jugadores.

Este contenido estará incluido para quienes hayan adquirido la Edición Digital Deluxe, mientras que los jugadores con la versión estándar podrán comprarlo por separado por 9.99 dólares o mediante un paquete de actualización por 11.99 dólares.

También llega una actualización gratuita con nuevo modo de dificultadComo parte del mismo lanzamiento, SEGA también confirmó que el juego recibirá un parche gratuito que incluirá un modo Hardcore, dirigido a los jugadores que buscan un reto mayor, además de mejoras en el sistema de combate y ajustes visuales en personajes, mapa y tutoriales.

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Esta actualización busca mejorar la experiencia general del título y reforzar su propuesta como una reinterpretación moderna de la clásica franquicia SHINOBI.

El nuevo contenido forma parte de la estrategia de SEGA por mantener vigentes sus franquicias clásicas mediante contenido adicional que conecta diferentes universos de la compañía, algo que los fans han pedido durante años.