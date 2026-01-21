¡Debilitado! Este sería el 11 TITULAR de Chivas si Javier Aguirre convoca a sus 8 jugadores a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las Chivas Rayadas del Guadalajara son actualmente el mejor equipo del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, pues lideran la clasificación general con 9 puntos, producto de tres victorias, lo cual ha generado que Javier "Vasco" Aguirre, desde la Selección Mexicana, se haya fijado hasta en 8 jugadores del Rebaño Sagrado para convocarlos a los partidos de preparación ante Panamá y Bolivia, sin embargo, esto podría ser contraproducente para Gabriel Milito, pues en Liguilla su once titular podría verse seriamente afectado.

Sin embargo, la plantilla de Chivas es bastante amplia para este certamen, por lo que su once en la Liguilla no se vería tan mermado, pero sería en la banca en donde podrían sufrir bastante.

De acuerdo con información de Omar Villarreal, periodista de TV Azteca Deportes, este sería el 11 de Chivas en la Liguilla del Clausura 2026 de la liga BBVA MX:



Portero : Oscar Whalley

: Oscar Whalley Defensas : José Castillo, Diego Campillo, Miguel Gómez, Daniel Aguirre

: José Castillo, Diego Campillo, Miguel Gómez, Daniel Aguirre Mediocampistas : Fernando "Oso" González, Omar Govea, Hugo Camberos y Efraín Álvarez

: Fernando "Oso" González, Omar Govea, Hugo Camberos y Efraín Álvarez Delanteros: Yael Padilla y Ricardo Marín

Calienta el Milagro del 120 Aniversario 🇦🇹

El XI de Chivas en Liguilla si el Vasco llama a los 8 de Chivas para el Mundial 🇲🇽 pic.twitter.com/T9tndKLcop — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) January 21, 2026

A pesar de las ausencias, Milito contaría con una defensa experimentada con Campillo y Castillo, mismo caso que en el mediocampo con el "Oso" González y Govea, mientras que en la delantera la responsabilidad recaería en Marín o incluso en Alan Pulido, demostrando la profundidad de plantel y la buena planeación del conjunto Rojiblanco para este torneo.

¿Cuáles son los 8 jugadores de Chivas que podrían perderse la Liguilla del Clausura 2026?

Luce complicado que Chivas pierda a 8 de sus jugadores para la Liguilla del Clausura 2026, pues en esta ocasión Javier Aguirre llamó a solo futbolistas que militan en la Liga BBVA MX, por lo que se antoja que sean menos los elementos del Rebaño para la lista final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sin embargo, basándonos en la convocatoria actual, estas serían todas las bajas de los tapatíos en la Fiesta Grande:

