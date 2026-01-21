Brian Gutiérrez y Richard Ledezma, se deciden por México y FIFA avala que jueguen con la Selección Azteca

Los jugadores de las Chivas, Brian Gutiérrez y Richard Ledezma, han tomado una determinante decisión y la FIFA ha otorgado el permiso, para que representen a la Selección Mexicana, por lo que su ciclo como jugadores de Javier Aguirre comenzaría este jueves en el partido ante Panamá y dejarían de lado la posibilidad de sumarse a Estados Unidos.

Ambos jugadores, con doble nacionalidad y que son elementos de Chivas, habían representado a Estados Unidos en divisiones inferiores, pero cuando el Mundial del 2026 está tan cerca, y están haciendo bien las cosas con México, se construyó un contacto para poderlos tener en esta fecha de actividades internacionales en la que enfrentarán a Panamá y Bolivia.

Gutiérrez y Ledezma, reciben permiso de FIFA para jugar con México

Para poder hacer válida su participación, tenían que seguir un protocolo y consistía en cambiar a la Federación Mexicana de Futbol, lo cual solo lo puede gestionar la FIFA y luego de ingresar la petición, en el transcurso de este día ese trámite se cerró.

La FMF lanzó un comunicado precisamente con esos detalles anunciando que ya podrían jugar el partido de este jueves en el que México enfrentará a Panamá a las 7:00 PM y el jueves ante Bolivia a la 1:20 de la tarde.

"La Federación Mexicana de Futbol informa que FIFA ha confirmado la elegibilidad de los jugadores Richard Ledezma y Brian Gutiérrez para representar a nuestra Selección Nacional.

Por lo tanto, ambos jugadores podrán participar en los partidos de preparación ante Panamá y Bolivia"