Siboldi no ve al América como un parámetro para el Mazatlán

El empate entre el Mazatlán y el América podría saberle bien a los sinaloenses; sin embargo, su director técnico, Robert Dante Siboldi, no se fue satisfecho con el 2-2 definitivo en el marcador.

“Mucha tristeza, porque era el minuto 89 cuando cae el empate, pero la realidad es que también estamos tranquilos de que los muchachos hicieron un gran esfuerzo, un gran partido y supieron defender hasta el final. Lamentablemente, no pudimos sacar el triunfo, hay que ser conscientes y realistas del gran rival con el que nos enfrentamos, un candidato para ser campeón. Los muchachos se entregan y nos sigue pasando esto: en los últimos minutos se nos han ido resultados”, dijo en conferencia de prensa.

En Mazatan FC ven un mérito en el empate vs América

A pesar de qué la igualada no le dibujo una sonrisa, el entrenador uruguayo, manifestó respeto por el adversario de la Jornada 15.

“Creo que un golazo era la única manera en la que nos podían empatar, porque estábamos bien parados, cerrábamos espacios, le costó mucho a América poder penetrar. Si vamos al nivel de lo que es una plantilla y otra, es evidente, muchos de ellos son seleccionados, tienen una gran plantilla, un gran entrenador con un cuerpo técnico espectacular, entonces no hay duda que todo era para ellos, pero nosotros apelamos a esa revancha que ellos (los jugadores) tenían con respecto al último partido con América, a la entrega, a luchar cada balón y, por momentos, a jugar bien al futbol. Sin demeritarnos, hay una diferencia de un equipo a otro”, admitió.

El exportero charrúa descartó que su actuación ante los comandados por André Jardine modifique el discurso o le muestre su techo a los cañoneros.

“No necesitamos jugar contra América para darme cuenta yo y decirles que somos competitivos, lo somos desde la fecha uno, se los hemos dicho: somos un plantel competitivo y le vamos a pelear a todos, podemos ganar o perder, andar bien o mal, pero que vamos a competir, lo vamos a hacer a todo, y hoy digo: sí, es mala temporada por los puntos, pero con todo lo que pasamos, creo que es muy loable lo que hicimos. Fecha 1, fuimos y le empatamos a Cruz Azul en CU”, recordó.

La primera final de los Cañoneros: Querétaro

Por último, Siboldi hizo referencia a los dos cotejos que le restan al Mazatlán en la fase regular y puso el dedo en el objetivo que han trazado.

“Los muchachos son conscientes de que nos quedan dos finales; vamos a la primera, que es contra Querétaro, y tenemos que ir por el partido allá para sumar esos siete puntos (de los últimos nueve) que nos permitan estar arriba de los 17 y arriba del 1.0 en la porcentual. No tengo reparo, en decirlo: es una mala temporada, nos quedan estos dos partidos para sacar seis puntos; si tenemos chance o no para el Play In, es secundario, la realidad es que queremos los seis puntos para estar arriba del 1.0", sentenció.

