¡ÚLTIMA HORA! Turco Mohamed reveló la gravedad de la lesión de Alexis Vega

Antonio Mohamed perdió a su mejor hombre esta noche luego de que Alexis Vega se lesionara en el partido entre el Toluca y Pachuca que terminó con empate a dos goles por la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

El técnico del Chorizo Power habló al final del partido sobre la lesión de su jugador y, a falta de conocer el parte médico, reveló los partidos que se perderá Vega y el momento en el que se espera que pueda regresar a las canchas.

Antonio Mohamed revela el tiempo que estará fuera Alexis Vega

En la conferencia de post partido, Antonio Mohamed aseguró que Alexis Vega podría perderse los dos partidos que restan del torneo Apertura 2025 y podría estar de vuelta para el arranque de la Liguilla; sin embargo, aun falta conocer los estudios médicos que determinarán el tiempo que el delantero estará fuera de actividad.

“Alexis calentó, pensábamos que no iba a jugar. Él, de la cancha sintética, venía lastimado de la rodilla, sacó líquido y, por proteger la pierna, tuvo un tema muscular. Así que lo vamos a tener fuera lo que queda del torneo, pero ya esperemos esté bien para la Liguilla. Es una baja importante, obviamente, pero bueno, así es esto. Y con respecto a la cancha, no voy a dar una opinión, obviamente, que el equipo sintió el cansancio hoy, pero bueno, es el torneo y hay que adaptarse, no hay que poner ningún tipo de excusa”, señaló Mohamed en conferencia de prensa después del partido.

De acuerdo con la versión de Mohamed, Alexis Vega se habría resentido en la cancha de los Xolos de Tijuana que visitaron a mitad de semana y que es conocida por ser una de las pocas superficies de pasto sintético que hay en la Liga BBVA MX.

¿Qué partidos se perderá Alexis Vega?

A falta de saber el diagnóstico médico, Alexis Vega se perderá los partidos del Toluca ante Atlas por la Jornada 16 y América por la Jornada 17 y posteriormente los Diablos Rojos tendrán una semana de descanso mientras se disputa el Play In.

Estos días extra le permitirían a Vega recuperarse de su lesión para poder disputar la Liguilla del Apertura 2025 a la que el Toluca ya está clasificado de forma directa.

