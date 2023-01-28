¿Se va? Simeone habla sobre su contrato con el Atlético de Madrid

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone dio pistas de su futuro con el cuadro colchonero, pues afirmó que su contrato y continuidad con los rojiblancos dependen de los resultados a final de esta temporada.

El “Cholo”, comentó que cada fin de campaña se reúne con los dirigentes para evaluar el año futbolístico y que este año no será la excepción, aunque reconoció que un factor clave es conseguir su boleto a la Champions League.

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"Es que plantearse una situación tan simple como la explicas vos va relacionado a un montón de cosas. Hay un contrato que está relacionado a mí continuidad o no, hay obviamente un final de temporada que siempre nos juntamos”, esto respondió el timonel argentino, tras ser cuestionado sobre sus deseos de continuar en el banquillo del Atlético de Madrid.

Simeone, reiteró que los resultados serán curiales para su continuidad, y dejó la declaración que tendrá expectantes a la prensa y a la afición colchonera, “Ya se enterarán cuándo termine la temporada qué pasará”.

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¿Hasta cuándo se vence el contrato de Simeone?

Diego Pablo Simeone está ligado por contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio del 2024, en este mismo acuerdo legal existen varias cláusulas que rebajaría la indemnización en caso de no entrar a Champions o que el club no quiera continuar con el proyecto.

Posibles sustitutos de Diego Simeone con el Atlético de Madrid

En caso de una eventual salida de Simeone del equipo, se han manejado varias posibilidades para sustituirlo, una de ellas y la más seductora es Luis Enrique, ex entrenador de Barcelona y la Selección de España y que es reconocido por su estilo agradable de juego.

Otra opción, sería el argentino Marcelo Gallardo, un tipo de corte similar al “Cholo”, con estilo ofensivo, propositivo y que tras hacer historia con River Plate apunta sus objetivos hacía el viejo continente.

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Información EFE