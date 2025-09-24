deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Box Azteca
Video

¡Sin miedo! Jorge Ascanio quiere enfrentar a los grandes del boxeo

En esta entrevista exclusiva, el boxeador mexicano Jorge Ascanio habla sin filtros sobre su ambición de enfrentar a los mejores del mundo. Con determinación y coraje, deja claro que está listo para subir al siguiente nivel.

Azteca Deportes
Box Azteca
Compartir

En esta entrevista exclusiva, el boxeador mexicano Jorge Ascanio habla sin filtros sobre su ambición de enfrentar a los mejores del mundo. Con determinación y coraje, deja claro que está listo para subir al siguiente nivel. ¿Quién aceptará el desafío?

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Box Azteca
A Raspar La Lona | Óscar Valdez regresa a pelar a México y Paul enfrentará a Davis
Thumbnail
Box Azteca
TOP 5 ACCIONES BRUTALES: ‘Piolín’ Martínez vs Iván Reyes | Box Azteca
maxresdefault (1).jpg
Box Azteca
'Piolin' Martínez vs Iván Reyes | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
maxresdefault.webp
Box Azteca
Xander Zayas vs Jorge "Chino" García | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
fierro.jpg
Box Azteca
Jonathan Fierro vs "Chino "Quintana | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Resumen | Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs Omar Salcido | Box Azteca
empate en las vegas.jpg
Box Azteca
Resumen | Pacman Pacquiao vs. Mario Barrios | Box Azteca
lo mejor de marco verde.jpg
Box Azteca
Top 5 | Lo Mejor de Marco Verde vs Cristian Montero | 12 Julio 2025
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Marco Verde vs. Cristian Montero | Pelea completa | #Box Azteca
RASPAR LA LONA MINI (1).png
Box Azteca
Los campeones mundiales que ha dado México en el boxeo con Don Lamazón | A Raspar La Lona
×
×