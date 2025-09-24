¡Sin miedo! Jorge Ascanio quiere enfrentar a los grandes del boxeo
En esta entrevista exclusiva, el boxeador mexicano Jorge Ascanio habla sin filtros sobre su ambición de enfrentar a los mejores del mundo. Con determinación y coraje, deja claro que está listo para subir al siguiente nivel. ¿Quién aceptará el desafío?