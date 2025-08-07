¿Mejor pagado? El jugador de la MLS que casi igualará el salario de Lionel Messi

Son Heung‑Min, la superestrella surcoreana, oficialmente firmó con Los Angeles FC en una operación histórica para la MLS: el club pagará una cifra récord de aproximadamente 26.5 millones de dólares por su traspaso, superando con creces la anterior marca de 22 millones.

¿Cuánto ganará Son en el LAFC de la MLS?

Aunque aún no se han publicado cifras oficiales sobre su salario, fuentes estiman que su contrato lo situará como el segundo jugador mejor pagado de la liga, con una remuneración anual en el rango de 15 a 20 millones de dólares. Este ingreso lo colocaría por encima de figuras como Lorenzo Insigne, quien actualmente ocupa el segundo lugar con 15.4 millones de dólares anuales.

Son podría incluso superar a otros estrella de salario alto como Sergio Busquets (8.7 millones). Con esta nueva incorporación, LAFC no solo obtiene un nombre de primer nivel mundialmente reconocido, sino también una pieza clave para expandir su mercado, especialmente entre la comunidad coreano-estadounidense en Los Ángeles.

Lionel Messi sigue siendo el mejor pagado de la liga de Estados Unidos

Lionel Messi continúa siendo, por amplio margen, el mejor pagado de la Major League Soccer, con una compensación anual que alcanza los 20.446.667 millones de dólares. Esta cifra supera incluso la nómina total de más de 21 equipos de la liga.

El argentino no solo lidera en remuneración, sino también en impacto mediático y de marca. Su contrato además incluye cláusulas especiales y beneficios adicionales que lo mantienen en una posición de privilegio dentro del fútbol estadounidense

