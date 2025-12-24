¡SORPRESA!: Estrella argentina pone por encima a la Liga MX sobre liga de su país

El futbol mexicano ha estado en el radar del balompié internacional gracias a los últimos fichajes que se han dado. Desde Dani Alves, Keylor Navas, Paulinho, Ángel Correa y hace unos ayeres André Pierre Gignac en los Tigres de la UANL. Por ello, Juan Brunetta, una de las estrellas de la Liga MX no tuvo tapujos en mencionar que la división de nuestro país está por encima de lo que se puede ver hoy en el futbol argentino.

En charla con La Capitana, el ex jugador de Santos Laguna dio a conocer su punto de vista sobre ambas ligas: “Siento que México está hoy en día como un escalón más arriba que Argentina al nivel de fútbol, estoy convencido y no te lo digo porque estoy acá. El fútbol argentino también es una liga increíble, creo que son muy parejas”, comentó el argentino.

Por otro lado, mencionó un punto vital sobre las comparativas: “No se ve tanto el fútbol mexicano en Argentina, por eso no se ve tanto la calidad que hay”, destacó el pilar en el esquema del club de Nuevo León. Cabe destacar que, Brune ha estado en tres diferentes países como futbolista profesional (Argentina, Italia y México).

Fichaje estrella

Fue en enero de 2024 cuando los Tigres ofertaron cerca de cinco millones y medio de euros por hacerse de su carta a Santos Laguna y parece que el negocio salió bien. El canterano de Arsenal de Sarandí no solo se ha convertido en una pieza fundamental del equipo, también su valor aumentó. El portal Transfermarkt tiene valuado a Brunetta en seis y medio millones de euros, un millón más de lo que costó su transferencia.

