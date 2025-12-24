Martín Anselmi no es del todo bien recordado en Cruz Azul y una estadística lo demuestra

Martín Anselmi está cada vez más cerca de reemplazar a Ancelotti en Brasil , pues el entrenador que supo ser subcampeón de la Liga BBVA MX ahora busca nuevos horizontes. Todo indica que el Botafogo, donde era DT el hijo de Carlo Ancelotti (Davide), lo ficharía. Sin embargo en Cruz Azul este técnico argentino no es del todo bien recordado.

Entre las constantes críticas que se le hicieron a Martín Anselmi en Cruz Azul , el reciente título de Toluca en el Apertura 2025 consolida una estadística que deja muy mal parado al entrenador argentino en el futbol mexicano, pues, con él, La Máquina es el único de los últimos 5 líderes de la fase regular de un torneo que no pudo ser campeón por perder en la Liguilla.

Cruz Azul con Martín Anselmi (EFE).|José Méndez/EFE

El Cruz Azul de Martín Anselmi es el único equipo que rompe la regla que se ha dado en los últimos 5 torneos. Es que a pesar de haber sido líderes en la fase regular del Apertura 2024, luego perdieron en semifinales ante el Club América (8º en la general) y los azulcremas terminaron levantando el título.

El líder y el campeón de los últimos 5 torneos de la Liga BBVA MX

Apertura 2025: Toluca lideró la fase regular del Apertura 2025 con 37 puntos y luego fue campeón del torneo ganándole la final a Tigres de la UANL.

Clausura 2025: Toluca lideró la fase regular del Clausura 2025 con 37 puntos y luego fue campeón del torneo ganándole la final a Monterrey.

Apertura 2024: Cruz Azul lideró la fase regular del Apertura 2024 con 42 puntos, pero no logró el título tras ser eliminado en la ronda de semifinales por el América (que había sido 8º y terminó campeón).

Clausura 2024: América lideró la fase regular del Clausura 2024 con 35 puntos y luego fue campeón del torneo ganándole la final a Cruz Azul.

Apertura 2023 América lideró la fase regular del Apertura 2023 con 40 puntos y luego fue campeón del torneo ganándole la final a los Tigres de la UANL.

América ganó el Apertura 2024

Los números de Martín Anselmi en Cruz Azul

De acuerdo a distintos reportes, con Martín Anselmi el Cruz Azul jugó 50 partidos, de los cuales ganó 26, empató 14 y perdió 10. Además, con el DT que hoy tiene 40 años los Celestes llegaron a la final del Clausura 2024 y a la semifinal del Apertura 2024.

