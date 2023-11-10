¡YA HAY FECHA! Sorteo de la Copa América

La CONMEBOL informó detalles de la ceremonia en la que quedarán definidos los grupos de los 16 participantes en la Copa América.

Este certamen tendrá lugar en los Estados Unidos y se jugará en las fechas del 20 de junio al 14 de julio de 2024, por lo que la Selección de Argentina deberá de defender su titulo en tierras estadounidenses.

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Fechas del sorteo

En esta edición, participarán 16 selecciones, 10 por parte de la CONMEBOL y otros 6 de la CONCACAF, entre ellos el país anfitrión.

El presidente de la CONMEBOL expresó que, "Estamos decididos a renovar y ampliar nuestras iniciativas y proyectos conjuntos. Queremos que esta pasión se traduzca en más y mejores competiciones y que el futbol y sus valores crezcan y se fortalezcan en todo el hemisferio. Sin dudas, ambas confederaciones creemos en grande y trabajaremos con esta orientación", mencionó.

El principal propósito del acuerdo entre las entidades "Fomentar la competencia entre los equipos de ambas confederaciones" en preparación para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos Canada.

El sorteo de la edición número 48 del torneo continental, se celebrará el 7 de diciembre de 2023 en el James L. Knigh Center, en Miami.

La Selección de Argentina de Lionel Messi, actual campeón ende la Copa América y de la Copa del Mundo 2022 defenderá la corona lograda en 2021 en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, una conquista que le permitió igualar a Uruguay en el tope del cuadro de honor con 15 títulos.

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