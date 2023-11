¿El nuevo Hazard? Güller se vuelve a lesionar con el Real Madrid

La joven promesa Del Real Madrid ha sufrido otra lesión, por lo que lo deja fuera de actividades hasta el mes de diciembre como mínimo.

Arda Güler no ha podido ver minutos con el primer equipo blanco, es decir, su debut con este se sigue retrasando hasta un nuevo aviso.

Nueva lesión

Esta lesión se suma a la rotura de menisco padecida hace unos meses y por la que tuvo que pasar al quirófano.

El Real Madrid disfrutaba otra noche de Champions League en el Santiago Bernabéu goleando al Braga, Brahim aprovechaba su nueva oportunidad, pero la afición pedia a gritos el ingreso de Arda Güler en el terreno de juego, pero el turco no salió ni a calentar.

En esta ocasión, Arda sufre una lesión en su cuádriceps de la pierna derecha. El atacante entrenaba en la convocatoria del partido que enfrentaba el pasado sábado al Real Madrid con el Sporting de Braga, que se resolvía con una victoria blanca de 3-0.

El Director Técnico Del Real Madrid, Carlo Ancelotti aseguró que el jugador está deprimido por esta situación, “Desafortunadamente ha pasado esto. Antes del partido contra Braga no parecía nada, pero le sigue molestando. No es una cosa seria. El jugador está deprimido porque quiere jugar. Es un pequeño paso atrás, no es una recaída de la vieja lesión y tenemos todo el parón para recuperarle mejor”, afirmó.

El entrenador italiano no pone en duda el futuro de Güler, pues asegura, que estará bien, " Su futuro es lindo, bonito. Es un jugador de gran talento. Puedo entender que el jugador esté decepcionado, pero es sólo un problema muscular. Tengo la experiencia personal de que paré dos años cuando tenía 21 y luego he vuelto. El futuro de Güler no está en duda. Es solo un momento y espero que pueda recuperar después del parón”, concluyó.

Arda Güler es un jugador tuco de 18 años que se desenvuelve como mediocampista en el Real Madrid C. F. después de firmar un contrato de 6 temporadas por 20 millones de euros que se llevó su exequipo, el Fenerbahce.