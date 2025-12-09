Así será el sorteo de la Copa de Campeones Concacaf 2026

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 está lista para dar su primer gran paso: el sorteo que definirá el destino de los 27 clubes que sueñan con conquistar el trono de campeones en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Este martes 9 de diciembre, Concacaf revelará los bombos oficiales y los procedimientos que marcarán el inicio de un torneo donde participan gigantes como Cruz Azul, Club América, Tigres, Monterrey, Inter Miami y clubes históricos de la región.

Cómo funcionará el sorteo de la Copa de Campeones Concacaf 2026

El organismo confirmó que el sorteo seguirá un formato estructurado con clubes preclasificados y una distribución estratégica en bombos. Ocho equipos ya conocen sus posiciones iniciales: cinco avanzarán directo a Octavos de Final y tres comenzarán desde la Primera Ronda.

Los clubes con pase directo a Octavos son: Deportivo Toluca FC, Inter Miami CF, Seattle Sounders FC, LD Alajuelense y Mount Pleasant FA. Sus posiciones dentro del cuadro están determinadas por el Ranking de Clubes Concacaf, lo que significa que podrían evitar choques tempranos ante otros favoritos.

En la Primera Ronda, tres gigantes saltan como preclasificados: Cruz Azul, Tigres UANL y Club América, evitando rivales fuertes en su debut del torneo. El resto de los clubes se dividirá en dos bombos:



Bombo 1: los ocho mejor clasificados.

Bombo 2: los once restantes, incluidos clubes de Canadá, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Guatemala.

Cada equipo será ubicado mediante esferas elegidas al azar y asignadas a un Bombo de Posiciones, asegurando un sorteo dinámico y transparente.

Qué esperar del torneo y por qué importa a los latinos en Estados Unidos

Para la comunidad latina en Estados Unidos, esta edición tiene un sabor especial. La participación de Inter Miami de Lionel Messi, el debut de San Diego FC, el poderío mexicano con seis equipos y los históricos clubes centroamericanos prometen cruces emocionantes desde febrero, cuando arranca la Primera Ronda.

Además, la Final está programada para el 30 de mayo, en sede por confirmar, con partido único que definirá al nuevo monarca regional.

La Copa de Campeones Concacaf 2026 mantiene su esencia: eliminatoria directa, alta intensidad y una mezcla de estilos futbolísticos que representan la diversidad del continente. El sorteo simplemente encenderá la chispa de una competencia que cada año eleva su calidad y su impacto.