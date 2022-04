Sparrings de Canelo no le aguantan el ritmo y la pegada.- Óscar Valdez

Óscar Valdez reveló en una conferencia de prensa, que Canelo Álvarez está en una condición tan superior, que no hay sparring que le aguante.

El boxeador Óscar Valdez, señaló en una reciente entrevista, que Canelo Álvarez está en una forma física, atlética y deportiva tan elevada, que en sus sesiones de sparring sufre, pues los contrincantes no le aguantan la pegada.

Canelo Álvarez, sube de división pasando de las 168 libras a las 175 libras, en donde busca una nueva hazaña: ser campeón indiscutido en los semicompletos como ya lo es en supermediano.

Canelo, a un mes de pelea ante Dmitry Bivol , se ve robusto, corpulento y con mucho poder. Subir de división de nueva cuenta, tiene al tapatío como un roble, y a la percepción de Valdez, con mucha fortaleza.

“Sí se ve bastante fuerte, porque está subiendo de división. No solo se ve, lo está. Yo veo los sparrings y la verdad es que es una sesión de sparring tiene 4 rivales. Tiene 2 rounds con uno, cuatro con otro y la razón de eso es que no le aguantan a Canelo el ritmo, no le aguantan la pegada. Ahora digo esto no porque sea mexicano, compañero y amigo, pero está por encima de todos sus rivales”, comentó Óscar Valdez.

Óscar Valdez pide reconocimiento para la hazaña que busca Canelo

“Creo que no se le da el reconocimiento que merece al subir así de división. Bivol es un peleador muy peligroso, Canelo tiene toda la técnica del mundo, pero la diferencia de peso es mucho, entonces Canelo haciendo lo que está haciendo creo que no se le está dando el reconocimiento. La pelea será difícil y me pone un poco nervioso. Será pareja, pero al verlo en el gimnasio me da tranquilidad porque está muy concentrado, fuerte y con una gran velocidad”.

¿Cuándo pelea Canelo Álvarez?

La pelea de Canelo será el 7 de mayo en la Arena T Mobile de Las Vegas, a 12 rounds en peso semicompleto ante el ruso Dmitry Bivol , en donde el europeo expone su título de la AMB. El combate lo podrás ver en vivo por Box Azteca, aztecadeportes.com y nuestra App.

¿Qué día pelea Óscar Valdez?

El campeón superpluma del CMB, Óscar Valdez se mide el 30 de abril en el MGM Grand de Las Vegas ante Shakur Stevenson, campeón de la OMB, en un combate de unificación que se espera sea una aguerrida batalla.

Este duelo también podrás seguirlo por La Casa del Boxeo, totalmente en vivo.