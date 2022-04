Quiero ser campeón unificado como Canelo Álvarez: Óscar Valdez

El próximo 30 de abril Óscar Valdez tiene una cita con la historia al encarar la pelea más grande de su carrera, pues se medirá ante Shakur Stevenson, boxeador norteamericano, donde los títulos del CMB y OMB en peso superpluma estarán en juego; el mexicano quiere ser campeón unificado.

Óscar Valdez forma parte del Canelo Team y Álvarez ha fungido como una inspiración para él, pues tanto en la parte deportiva como personal, siempre lo ha apoyado, por lo que quiere seguir su ejemplo dentro del boxeo.

El boxeador mexicano dio una conferencia de prensa donde tocó muchos temas; desde su vida personal, su relación con Canelo Álvarez hasta sus próximas metas. Esto fue lo que comentó.

Óscar Valdez buscará ser campeón unificado

“Es un año muy importante para mí, hace un par de semanas me cae el 20 que cumpliré 10 años como profesional. Ha sido una gran trayectoria que espero seguir disfrutando. Es algo que no me ha tocado, unificar mi título, buscar otro título más significa todo para mí. Quiero llegar a ser un campeón mundial como lo es Tyson Fury o como mi amigo Canelo Álvarez”.

El mensaje del mexicano a Shakur Stevenson

“Él es un rival diferente, no físicamente, sino que le gusta meterse en la cabeza de sus rivales; le gusta insultar, hablar en redes sociales y hacerte enojar, para hacer su pelea como le gusta. Nosotros nos estamos preparando mentalmente. Yo creo que Stevenson se está confiando, que soy el mismo que busca ir hacia adelante y recibir golpes para conectar uno, pero no es así. Que él hable lo que quiera, yo dejaré que mis puños hablen en el ring”.

¿Qué le ha aconsejado Eddy Reynoso a Óscar Valdez?

“Eddy Reynoso me ha dicho muchas cosas, ya tengo bastantes años con él. Ha pasado por grandes peleadores, a la gente se le olvida que estuvo con otros grandes antes de Canelo Álvarez. Hemos hablado mucho de cómo vencer a Shakur Stevenson, porque no hay ningún rival que sea invencible. Una de las cosas más sencillas que podemos decir es que debo ser más inteligente en el ring”.

¿Qué consejos da Canelo Álvarez a Óscar Valdez en temas personales?

“Muchas veces nos da nuestros consejos, tanto encima del ring como abajo. Nos dice que hay que ser inteligentes en cómo invertir nuestro dinero, cómo movernos en el ring, cómo ser profesionales, porque aunque estemos de vacaciones, somos atletas de alto rendimiento. Debemos de hacer algún ejercicio para no perder la condición física. Algo que tenemos en común son los animales; él me regaló un caballo muy bonito, que lo siento como parte de mi familia”.

Óscar Valdez siempre se prepara al máximo nivel

“Esta pelea es muy importante para mí. Siempre me dicen ‘tienes que entrenar más duro, tienes que prepararte más fuerte’, pero es imposible para mí porque siempre me preparo al máximo para todas las peleas. Este campamento es diferente, no físicamente sino mentalmente. Me debo preparar de la misma manera pero siendo más inteligente”.

