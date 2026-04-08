Starfield llega a PlayStation 5 con su mayor actualización y nuevo contenido descargable

Starfield, el ambicioso RPG espacial de Bethesda Game Studios, ya está disponible oficialmente en PlayStation 5 desde el 7 de abril de 2026, marcando uno de los lanzamientos más importantes del juego desde su debut original. Esta llegada viene acompañada de la expansión Terran Armada y la actualización gratuita Free Lanes, considerada la más grande hasta ahora.

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Además, el título ahora puede adquirirse por 49.99 dólares en su edición estándar, permitiendo que más jugadores se unan a la exploración de los Sistemas Colonizados en su versión más completa hasta la fecha.

Starfield aprovecha las funciones del hardware de PlayStation 5

La versión para PS5 incorpora características exclusivas que aprovechan el hardware de la consola como:

Funciones hápticas del control DualSense

Gatillos adaptativos

Integración con el touchpad

Uso de la barra de luz

Por su parte, los usuarios de PlayStation 5 Pro podrán elegir entre un modo Performance, enfocado en mejorar los FPS, o un modo Visual, pensado para priorizar la calidad gráfica.

Terran Armada expande la historia del universo Starfield

El nuevo DLC Terran Armada añade una nueva línea narrativa donde los jugadores deberán enfrentar a una armada robótica mientras deciden el destino de la humanidad en el espacio.

Entre sus principales añadidos destacan:

Nuevos personajes y misiones

Ubicaciones inéditas

Enemigos y sistemas adicionales

Recompensas especiales

Los jugadores que ya posean la Edición Premium en Xbox o Steam recibirán este contenido sin costo adicional.

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Free Lanes mejora la exploración espacial

Por su parte, la actualización gratuita Free Lanes introduce mejoras centradas en la exploración y el viaje entre planetas, agregando el nuevo modo Crucero, que permite desplazarse libremente dentro de un sistema estelar mientras aparecen eventos dinámicos y combates.

Entre las novedades destacan:

Nuevas ubicaciones y puntos de interés

Recurso X-Tech para mejorar equipamiento

Nuevos modificadores de enemigos

Vehículo terrestre Saltador lunar

Nuevos tripulantes como Muria y el minibot

Sistema mejorado de Nueva Partida+

Estas mejoras buscan enriquecer tanto la experiencia de nuevos jugadores como la de quienes ya han invertido decenas de horas en el RPG.

Con su llegada a PlayStation 5 y la incorporación de nuevo contenido, Bethesda busca revitalizar el interés por Starfield y ampliar su comunidad con una experiencia más robusta y optimizada.