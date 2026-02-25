OFICIAL: Otra selección tendrá su base en MÉXICO previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este miércoles 25 de febrero del 2026, se dio a conocer que una Selección ha decidido tener su base de entrenamiento en México de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto de Pachuca fue el encargado de informar que en sus instalaciones de Hidalgo, estará la Selección de Sudáfrica. El equipo africano ha decido una ciudad con una altura destacada que los ayude a poder adaptarse para los encuentros que va a disputar a tener en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

🌍 ⚽️ | Hay pasiones que no entienden de fronteras ni de idiomas.Hoy abrimos las puertas de nuestra casa y de nuestro corazón para recibir a la Selección de Sudáfrica y convertirnos en su Team Base Camp rumbo al Mundial 2026. pic.twitter.com/hzMsKyt57A — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) February 25, 2026

El entrenador de Sudáfrica explica su decisión de escoger Pachuca

El entrenador de la Selección de Sudáfrica, Hugo Broos, ex futbolista seleccionado con Bélgica que disputó la Copa Mundial de la FIFA de 1986, por lo que ya conoce México. Informó en sus redes sociales los motivos por los que decidió las instalaciones de Pachuca.

El entrenador fue claro e informó que cuentan con todo lo necesario con las canchas, el gimnasio y el hospital.

"Una cosa era muy importante, la distancia de la Ciudad de México y Pachuca, 85 km es nada. Pero quería ver también las instalaciones porque las instalaciones tiene que estar bien entonces por eso ayer tuvimos la visita. Estoy contento con las instalaciones, podemos entrenar en el gimnasio, tiene hospital, todo lo que necesitamos. Por eso decidimos que esta sería nuestra casa."

Hugo Broos (DT de Sudáfrica): "Platicamos con Pachuca desde hace mucho. Estamos encantados con las facilidades y las hermosas canchas, el hospital y por tener todo lo que necesitamos para ese partido (vs México). Decidimos que esta será nuestra casa para el Mundial en 2 meses." pic.twitter.com/uPXTKEqCfx — TheRealDaca (@Oscar_DaCa) February 25, 2026

Los partidos de Sudáfrica en México

Los tres encuentros de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que tendrá Sudáfrica son



11 de junio de 2026

México vs. Sudáfrica

Estadio: Estadio Azteca (Ciudad de México, México).

18 de junio de 2026:

Ganador del repechaje UEFA Path D vs. Sudáfrica

Estadio: Mercedes-Benz Stadium / Atlanta Stadium (Atlanta, Estados Unidos).