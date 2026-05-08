¡No lo podrás creer! Este es el sueldo de André Jardine y Efraín Juárez previo al Pumas vs América

El Club América vivirá el duelo más importante de los últimos meses cuando enfrente, en calidad de visitante, a los Pumas de la UNAM, en partido que corresponde a la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

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En esencia, un punto a favor que tiene América es el hecho de contar con un técnico experimentado como André Jardine frente a un entrenador mexicano que apenas comienza su camino por la máxima categoría del futbol mexicano. Ahora bien, ¿te has preguntado cuál es el sueldo de ambos DT’s para esta temporada?

¿Cuál es el sueldo de André Jardine en relación con Efraín Juárez?

De acuerdo con información retomada por el portal América Monumental, André Jardine llegará a esta vuelta de los octavos de final con un sueldo de aproximadamente 1.7 millones de dólares al año, una cantidad que, de cierta forma, es accesible para la directiva capitalina.

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A cuatro días de los Cuartos de Final de Vuelta. 🦅💥



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Lo realmente atractivo es el hecho de que Efraín Juárez, quien apenas suma su primera experiencia en México y su tercer torneo con Pumas, tendría el mismo sueldo según la fuente, la cual explica que el salario del mexicano ronda los 1.7 millones de dólares; es decir, alrededor de 32 millones de pesos.

Con ello, los entrenadores de América y Pumas serían los más importantes en cuanto a salarios se refiere en México junto a Gabriel Milito, quien de acuerdo con la misma fuente percibe un sueldo cercano a los dos millones de dólares anuales por su trabajo en el Rebaño Sagrado.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será la vuelta entre Pumas y América?

Prepárate, pues el juego está cada vez más cerca de llegar. La Liga MX programó la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 entre Pumas y América para este domingo 10 de mayo; es decir, en plena celebración del Día de las Madres. El duelo se realizará dentro del Olímpico Universitario en punto de las 19:15 horas.

