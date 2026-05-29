¡Al suelo! Martinoli sufre caída en público y se burla de él mismo (VIDEO)

El narrador de TV Azteca, Christian Martinoli sufrió de una caída mientras conducía un evento recientemente. El percance fue mínimo, lo que sí hubo al mayoreo fueron las risas y comentarios que el miembro de Azteca Deportes soltó tras ese bochornoso momento.

Martinoli estaba trabajando para una marca de tequilas, cuando en el escenario que se colocó y en que él conducía el evento, una pequeña distracción le hizo tropezar y perder el equilibrio, pero de inmeadito se levantó con la risa en su rostro.

El narrador que se ha colocado desde hace muchos años en el gusto de los aficionados al deporte, cuestionó sobre una estructura rara que estaba en el escenario y que creía lo había hecho tropezar y lanzó suposiciones cómicas con lo que el evento se llenó de risas, chistes y buena vibra de algo que surgió y que claramente estaba fuera del guión.

Martinoli comparte su caída en redes sociales

Fue tal su sentimiento de diversión por haberse caído, que Martinoli subió el video a sus redes sociales para seguir con el chiste y en los comentarios le respondieron que fue al estilo de Juan Gabriel o como la caída de Fher de Maná, tropiezos de estos artistas que en su momento fueron tendencia, muy sonados y mucho más aparatosos.