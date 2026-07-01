¡Orgullo y emoción en los 16vos! Suena el himno de Estados Unidos antes del duelo ante Bosnia
La selección de Estados Unidos vivió uno de los momentos más emotivos de la previa al entonar su himno nacional antes del choque frente a Bosnia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
¡Momento de piel chinita en el Mundial! 🇺🇸🎶🔥 La emoción se apoderó del estadio cuando comenzó a sonar el himno nacional de Estados Unidos en la antesala del enfrentamiento ante Bosnia por los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026