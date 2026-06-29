¡Vibra Marruecos! Así se entonó su himno antes del duelo ante Países Bajos
La afición marroquí y sus jugadores protagonizaron un momento lleno de emoción al entonar su himno nacional antes del choque frente a Países Bajos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
¡Un momento que pone la piel de gallina! 🇲🇦🎶 La selección de Marruecos entonó con pasión su himno nacional en la previa del enfrentamiento contra Países Bajos por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Jugadores y aficionados se unieron en una emotiva ceremonia que reflejó el orgullo y la ilusión de seguir avanzando en la máxima justa del futbol.