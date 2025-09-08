deportes
Tigres 4-0 Rayadas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Clásico Regio en la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil hoy 7 de septiembre

Ve EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Tigres vs Rayadas encuentro de la Jornada 10 del Apertura 2025 Liga MX Femenil hoy 7 de septiembre

Tigres vs Rayadas EN VIVO
Iván Vilchis
Liga MX Femenil
Este domingo 7 de septiembre de 2025, en la Jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga MX Femenil, se enfrentan Tigres vs Rayadas de Monterrey en el Estadio Universitario a las 19:00 horas tiempo del centro de México.

Un clásico y un duelo clave para los equipos. El juego promete intensidad y emociones en la lucha por los primeros puestos de la tabla.

Actualmente, Tigres llega en el noveno lugar de la tabla con 22 puntos tras nueve jornadas, gracias a su sólido desempeño ofensivo y defensivo. Vienen de una victoria convincente por 4-2 ante Chivas en Guadalajara, demostrando poderío con goles y control del juego.

Por su parte, Rayadas llegan con 17 puntos en el sexto lugar de la tabla. Su racha reciente ha sido irregular, con empates 1-1 ante Chivas y Juárez, lo que refleja problemas para cerrar partidos.

Tigres Femenil
Rayados Femenil
