Clásico Nacional Chivas vs América del futbol mexicano, cancelado por violencia en Jalisco

El Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América, uno de los partidos más esperados del calendario de la Liga MX Femenil, fue suspendido debido a la situación que se vive en el estado de Jalisco tras una serie de bloqueos y cierres carreteros en distintos puntos de Guadalajara y su Zona Metropolitana, ocasionados por el crimen organizado.

La decisión fue tomada priorizando la seguridad de jugadoras, cuerpos técnicos, personal operativo y afición.

🚨 La Liga BBVA MX Femenil informa. 🚨 pic.twitter.com/FnBNN2xBH8 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) February 22, 2026

Código rojo y transporte suspendido

A lo largo del día se registraron bloqueos en diferentes zonas del estado, lo que llevó a las autoridades a activar el código rojo para la población. El propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó a través de sus redes sociales sobre las movilizaciones y el impacto que generaron en la movilidad.

Con el paso de las horas, la situación se complicó aún más. Se reportaron afectaciones adicionales en otras zonas y el servicio de transporte público fue suspendido de manera preventiva.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs América femenil?

La Liga MX Femenil determinó cancelar el encuentro hasta nuevo aviso. Por ahora no hay una fecha oficial para la reprogramación del Clásico, que prometía ser uno de los duelos más intensos del torneo.

La prioridad fue clara: evitar cualquier riesgo en medio de un escenario incierto.