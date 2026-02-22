Tras la caída de Chivas en la Jornada 7, estos son los únicos equipos INVICTOS dentro del Clausura 2026

Chivas perdió su inicio perfecto y fue derrotado por Cruz Azul en la Jornada 7 del Clausura 2026. De esta manera, el equipo dirigido por Gabriel Milito perdió su invicto y terminó con una racha de seis partidos consecutivos obteniendo la victoria. Por este motivo, solamente quedan dos equipos que aún no conocen la derrota dentro de la Liga BBVA MX.

Uno de ellos es Toluca, equipo que viene de golear por 3-0 a Necaxa en Aguascalientes, y que mantiene su invicto al cosechar 4 victorias y 3 empates en estas primeras 7 jornadas. Pese a no conocer la derrota, el equipo de Antonio Mohamed se encuentra ubicado en el tercer lugar del Clausura 2026 con 15 unidades, siendo superado únicamente por Chivas y Cruz Azul.

Toluca es uno de los equipos invictos de la Liga BBVA MX|Crédito: Toluca FC / X

El segundo y último equipo invicto hasta la fecha es Pumas UNAM, quien ha revertido la mala imagen que mostró durante el torneo pasado. El conjunto universitario arrastra 3 victorias y 3 empates, aunque aún debe jugar el partido correspondiente a la Jornada 7. De esta manera, su invicto podría terminar el día de hoy.

Resulta que los dirigidos por Efraín Juárez se enfrentarán a Rayados de Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario este domingo 22 de febrero a las 17:00 horas (tiempo Centro de México). En caso de obtener un resultado negativo, Toluca será el único equipo mexicano en mantenerse sin derrotas a nivel local en 2026.

Pumas es el segundo equipo invicto de la Liga BBVA MX|Crédito: Pumas / X

Cabe destacar que Universidad se encuentra ubicado en la sexta posición de la tabla general con 12 puntos y, de momento, está dentro de los clasificados a la Liguilla. Pese a ello, Pumas aún no tiene el título de candidato a ganar la Liga BBVA MX, a diferencia de los Diablos Rojos, quienes tienen altas probabilidades de obtener el tricampeonato.

Los 5 próximos juegos de Toluca

Los Diablos Rojos tendrán un calendario ajustado de cara a los próximos cinco partidos:



Toluca vs. Chivas | 28 de febrero | Jornada 8

Pumas vs. Toluca | 3 de marzo | Jornada 9

Toluca vs. Juárez | 8 de marzo | Jornada 10

Toluca vs. Atlas | 14 de marzo | Jornada 11

Pachuca vs. Toluca | 22 de marzo | Jornada 12

Los 5 próximos juegos de Pumas

El calendario de los Felinos es aún más complicado pensando en el futuro cercano: