Así queda la tabla general del Apertura 2026, tras la jornada 3 de la Liga BBVA MX

La actividad dominical terminó y el América es el líder del Apertura 2026 tras la jornada 3 de la Liga BBVA MX gracias a su goleada sobre Santos Laguna. Por su parte, los Xolos de Tijuana perdieron la posición de honor en la tabla general a manos de los azulcremas después de empatar sin goles con Atlético San Luis.

Tanto Toluca como Pumas escalaron posiciones tras sumar tres puntos en la jornada 3. Los Diablos Rojos se impusieron al Necaxa en el último partido del futbol mexicano antes del parón para la fase de grupos de la Leagues Cup mientras que los universitarios golearon a domicilio a FC Juárez con un hat-trick de Juninho sumado a goles de Robert Morales y Guillermo Martínez.

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Los Rayados de Monterrey dieron uno de los mejores espectáculos al ir al Estadio Jalisco y vencer a los Zorros del Atlas. Por su parte, los "Potros de Hierro" del Atlante obtuvo uno de los mejores resultados del torneo al abollar la corona del Cruz Azul y vencerlos en el Estadio Banorte para propinarle su primera derrota a Joel Huiqui como entrenador. Querétaro se unió a la seguidilla de resultados inesperados en el marco de la jornada 3 del Apertura 2026 al aprovechar que Tigres cambió de entrenador a media semana e hizo valer la localía para imponerse al conjunto neoleonés.

Chivas y Puebla están en la zona media de la tabla general tras empatar en el primer partido del viernes botanero de la Jornada 3 en el Estadio Cuauhtémoc. Finalmente, León sumó sus primeros puntos en el Apertura 2026 luego de imponerse por la mínima a los “Tuzos” del Pachuca antes de que arranque la Leagues Cup contra los equipos de la MLS.

Tres puntos y directo al selecto grupo de equipos que se ubican en los primeros lugares de la tabla de posiciones 🙌⚽🏆 pic.twitter.com/W6f7wXjuuE — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 3, 2026

Tabla General Apertura 2026 tras la Jornada 3