Era inamovible en el Pumas de Efraín Juárez, pero Matías Almeyda lo mantiene borrado en Rayados

César Garza fue uno de los jugadores revelación del Clausura 2026. El mediocampista de contención había llegado cedido a Pumas con un perfil bajo pese a haber jugado en Europa. Sin embargo, el entrenador Efraín Juárez le dio la confianza desde el día uno y firmó seis titularidades consecutivas, cumpliendo principalmente funciones de contención.

Para este Apertura 2026, Rayados de Monterrey, club dueño de su pase, decidió recuperarlo para sumarlo a los trabajos de Matías Almeyda. Si bien es cierto que el joven de 21 años tuvo rodaje a lo largo de la pretemporada, todo cambió con el inicio del torneo oficial de la Liga BBVA MX donde fue borrado por el entrenador argentino.

El oscuro presente de César Garza en Rayados

Garza fue imprescindible para Pumas en el semestre anterior, finalizando el torneo con 16 participaciones entre Fase Regular y Liguilla. No obstante, el cambio de club no le vino para nada bien, al menos, en este comienzo del Apertura 2026. Resulta que el mediocampista todavía no vio ni un solo minuto desde que comenzó el torneo.

César Garza, jugador de Rayados de Monterrey

Cabe destacar que Rayados ya disputó las primeras tres jornadas del Apertura 2026 que incluyen los triunfos ante Santos Laguna y Atlas, además de la derrota contra Necaxa. Por el momento, Garza fue convocado por Almeyda a todos los partidos, pero le tocó ver cada uno de ellos sentado en el banco de suplentes.

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Resulta que el técnico argentino ha mostrado tener elecciones preferentes sobre jugadores como Óliver Torres, Orbelín Pineda, Jorge Rodríguez, Fidel Ambriz e Iker Fimbres. Por ahora, Garza forma parte del plantel y pelea por un lugar, aunque todavía no logró trasladar la actividad de la pretemporada a los partidos oficiales.

Otros futbolistas que no sumaron minutos con Almeyda