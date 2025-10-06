Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 12 del Apertura 2025

El futbol mexicano entrará en pausa para la fecha FIFA del mes de octubre y tras concluir la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, hay varios cambios en la tabla de posiciones.

En el primer lugar aparece Toluca con 28 puntos, llega de ganar el Campeones Cup y de vencer a León para mantenerse en la cima de la tabla. En segundo se ubica el equipo de Andre Jardine, el América con 27 puntos conseguidos.

En tercero Rayados de Monterrey con 26 puntos al empatar 2-2 con Tijuana. En cuarto lugar aparece Cruz Azul con 25 puntos al empatar 1-1 con Tigres, es por eso que los felinos se ubican en el quinto lugar con 23 puntos.

Dividen en la frontera ⚽



Xolos y Monterrey cerraron la jornada con un entretenido empate en la cancha de Tijuana. Ambos suman un valioso punto. pic.twitter.com/L2ypPJsnSQ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 6, 2025

En sexto y séptimo se encuentran Xolos de Tijuana y Pachuca con 20 puntos conseguidos. En octavo aparece Juárez con 18 puntos, en noveno Chivas con 17 puntos al vencer a Pumas 2-1, los universitarios cierran el top 10 de la tabla con 13 puntos.

Te puede interesar: Una guerra sin tregua: Así va la tabla de goleo del Apertura 2025 tras la Jornada 12

Los equipos que se ubican fuera de puesto del Play In

Fuera del top 10, aun en la lucha por avanzar a la fase final, se encuentra Atlas con 13 puntos, León en el lugar 12 con 12 puntos. En el puesto 13 y 14 aparecen Mazatlán y Querétaro con 11 puntos.

León está en el lugar 11 con 12 puntos, en el lugar 12, 13 y 14 se ubican Atlético de San Luis, Santos y Atlas. En el 15 y 16, se encuentran Atlético de San Luis y Santos con 10 puntos. Necaxa con nueve puntos, en el 17 y en 18 ‘La Franja con cinco puntos.