Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 12 del Apertura 2025
Previo al parón de la fecha FIFA del mes de octubre, conoce en que lugar va tu equipo tras la Jornada 12 del Apertura 2025 Liga BBVA MX
El futbol mexicano entrará en pausa para la fecha FIFA del mes de octubre y tras concluir la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, hay varios cambios en la tabla de posiciones.
En el primer lugar aparece Toluca con 28 puntos, llega de ganar el Campeones Cup y de vencer a León para mantenerse en la cima de la tabla. En segundo se ubica el equipo de Andre Jardine, el América con 27 puntos conseguidos.
En tercero Rayados de Monterrey con 26 puntos al empatar 2-2 con Tijuana. En cuarto lugar aparece Cruz Azul con 25 puntos al empatar 1-1 con Tigres, es por eso que los felinos se ubican en el quinto lugar con 23 puntos.
En sexto y séptimo se encuentran Xolos de Tijuana y Pachuca con 20 puntos conseguidos. En octavo aparece Juárez con 18 puntos, en noveno Chivas con 17 puntos al vencer a Pumas 2-1, los universitarios cierran el top 10 de la tabla con 13 puntos.
Los equipos que se ubican fuera de puesto del Play In
Fuera del top 10, aun en la lucha por avanzar a la fase final, se encuentra Atlas con 13 puntos, León en el lugar 12 con 12 puntos. En el puesto 13 y 14 aparecen Mazatlán y Querétaro con 11 puntos.
León está en el lugar 11 con 12 puntos, en el lugar 12, 13 y 14 se ubican Atlético de San Luis, Santos y Atlas. En el 15 y 16, se encuentran Atlético de San Luis y Santos con 10 puntos. Necaxa con nueve puntos, en el 17 y en 18 ‘La Franja con cinco puntos.
- Toluca 28 puntos
- América 27 puntos
- Rayados de Monterrey 26 puntos
- Cruz Azul 25 puntos
- Tigres 23 puntos
- Tijuana 20 puntos
- Pachuca 20 puntos
- Juárez 18 puntos
- Chivas 17 puntos
- Pumas 13 puntos
- Atlas 13 puntos
- León 12 puntos
- Mazatlán 11 puntos
- Querétaro 11 puntos
- Atlético de San Luis 10 puntos
- Santos 10 puntos
- Necaxa 9 puntos
- Puebla 5 puntos