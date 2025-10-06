Una guerra sin tregua: Así va la tabla de goleo del Apertura 2025 tras la Jornada 12

La carrera por el título de goleo individual en la Liga MX está más candente que nunca. Con la Jornada 12 del Apertura 2025 ya en los libros, los delanteros comienzan a perfilarse hacia la recta final con una competencia tan feroz como impredecible. Ninguno cede terreno, y los goles se reparten entre viejos conocidos y nuevas figuras que reclaman protagonismo.

Te puede interesar: Estos son los goles que suma Gilberto Mora en la Selección Mexicana y cuál es su valor en el mercado

¡Empate agónico al 98’! Sepúlveda marca de penal y Cruz Azul rescata punto vs Tigres | Liga MX 2025

El portugués Joao Paulo Dias vive un torneo de ensueño con Toluca. Con nueve goles en apenas 648 minutos, el atacante escarlata promedia un tanto cada 72 minutos, una cifra impresionante que lo coloca en la cima de la clasificación. Sin embargo, el margen es tan estrecho que cualquier jornada puede cambiarlo todo.

Muy cerca aparece Joao Pedro Geraldino, del Atlético de San Luis, quien suma ocho anotaciones y ha sido el alma ofensiva del conjunto potosino. Su capacidad para aparecer en los momentos más decisivos lo mantiene como una amenaza constante.

Y detrás, Ángel Sepúlveda no se rinde. El mexicano del Cruz Azul tras anotar el tanto del empate ante los tigres, acumula seis goles, demostrando que su olfato goleador sigue intacto, incluso tras su reciente recuperación.

Te puede interesar: América sufrió terribles bajas para enfrentar al Cruz Azul, pero hay una grandiosa esperanza en el camino

La pelea se calienta entre cracks y sorpresas

Más abajo, otros nombres mantienen viva la ilusión. Sergio Canales y Germán Berterame aportan potencia y clase en un Monterrey que reparte goles por todas partes, mientras que Óscar Estupiñán de Juárez sigue sorprendiendo con su efectividad. América, por su parte, deposita su esperanza en Alejandro Zendejas, que suma cinco dianas y continúa entre los mejores nacionales.

Cada jornada trae una historia nueva. Un penal decisivo, un cabezazo agónico, una volea imposible. Nadie puede relajarse, porque un solo partido sin marcar puede significar perder la gloria.

Tabla de goleo Apertura 2025 – Jornada 12