Nota

Así va la tabla general del Apertura 2025 tras la Jornada 8 de la Liga BBVA MX

Regreso el futbol mexicano tras la fecha FIFA y así va la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX tras disputarse la jornada 8

Rayados Monterrey Berterame
Iván Vilchis
Liga MX
Regreso la actividad de la Liga BBVA MX tras la fecha FIFA y tras la Jornada 8 del Apertura 2025 así va la tabla de posiciones: En el primer lugar aparece Rayados con 21 puntos al llegar a siete victorias de forma consecutiva. En el segundo lugar aparece Cruz Azul siendo el único equipo invicto en el Apertura 2025.

En el tercer lugar se encuentra América con 17 puntos a pesar de la derrota en el Clásico Nacional. En el cuarto puesto, aparece Toluca con 16 puntos, seguido en el quinto lugar por Tigres con 14 puntos y en el sexto y séptimo lugar aparecen Tijuana y Pachuca con 13 puntos.

En octavo y noveno aparecen Pumas y Juárez con 12 puntos y en el décimo se mantiene León con 11 puntos. Del lugar 11 al 13 se encuentran Chivas, Santos y Atlético de San Luis con siete puntos.

En el lugar 14, 15 y 16 están Mazatlán, Atlas y Necaxa con seis puntos. En el lugar 17 y 18 aparecen Querétaro y Puebla con cuatro puntos.

  1. Rayados de Monterrey 21 puntos
  2. Cruz Azul 20 puntos
  3. América 17 puntos
  4. Toluca 16 puntos
  5. Tigres 14 puntos
  6. Tijuana 13 puntos
  7. Pachuca 13 puntos
  8. Pumas 12 puntos
  9. Juárez 12 puntos
  10. León 11 puntos
  11. Chivas 7 puntos
  12. Santos 7 puntos
  13. Atlético de San Luis 7 puntos
  14. Mazatlán 6 puntos
  15. Atlas 6 puntos
  16. Necaxa 6 puntos
  17. Querétaro 4 puntos
  18. Puebla 4 puntos

Lo que dejó la Jornada 8 del Apertura 2025

  • Rayados y Cruz Azul mantuvieron su racha de victorias, Monterrey acumula siete victorias consecutivas y Cruz Azul seis.

  • Cruz Azul es el único equipos que se mantienen invicto en el torneo.
  • Chivas consigue su segunda victoria del torneo y rompe una racha ocho años sin poder vencer al América en torneo regular.
  • Puebla y Querétaro se mantienen en el fondo de la tabla.
