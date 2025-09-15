¡CHIVAS EN LA PELEA! Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 8 del Apertura 2025

La Jornada 8 del Apertura 2025 sacudió tanto la parte alta de la tabla como la pelea por el título de goleo. Mientras Cruz Azul rugió en Pachuca para consolidar su liderato y Chivas venció al América en el Clásico Nacional , los delanteros del torneo siguen escribiendo su propia batalla con goles decisivos.

João Pedro, amo y señor de la cima

El brasileño João Pedro Geraldiño dos Santos Galvão de Atlético San Luis no suelta el liderato. Con 6 tantos, se mantiene en lo más alto de la tabla de goleo y demuestra que es la referencia ofensiva más temida en este inicio de torneo.

Detrás, dos nombres se alzan con fuerza: Ángel Sepúlveda, el delantero de Cruz Azul que ha sido clave para mantener viva la ilusión cementera aunque en esta jornada no haya jugado por lesión, y Sergio Canales, el cerebro ofensivo de Rayados, ambos con 5 goles que los ponen al acecho del brasileño. También Germán Berterame de Rayados tiene 5 dianas luego de conseguir el gol del triunfo ante el Querétaro.



Posición Jugador Equipo Goles 1 João Pedro Geraldiño dos Santos Galvão Atlético San Luis 6 2 Ángel Sepúlveda Cruz Azul 5 2 Germán Berterame Monterrey 5 2 Sergio Canales Monterrey 5 5 Armando González Alba Guadalajara 4 5 Frank Boya Tijuana 4 5 Ismael Díaz León 4 5 Lucas Ocampos Monterrey 4

Una lucha que se enciende en cada jornada

La persecución no termina ahí. Un bloque de artilleros con 4 goles mantiene la tensión: Armando González Alba (Chivas), Frank Boya (Tijuana), Ismael Díaz (León) y Lucas Ocampos (Monterrey). Cualquiera de ellos podría explotar en las próximas semanas y treparse a los primeros puestos.

Lo llamativo es que Monterrey coloca a tres de sus hombres en el top, reflejo de la enorme potencia ofensiva del equipo regiomontano, aunque la presión también recae en su necesidad de convertir ese arsenal en resultados.

Jornada 8: más que goles

El Clásico Nacional dejó la sorpresa de unas Chivas que derrotaron al América y colocaron a Armando González Alba como una revelación goleadora. Y mientras tanto, Cruz Azul volvió a imponer su autoridad en la Bella Airosa, confirmando que su liderato no es casualidad.

Con la tabla de goleo tan apretada, cada jornada se convierte en un examen para los artilleros del torneo. Y, tras esta fecha, la conclusión es clara: João Pedro sigue arriba, pero el acecho de Sepúlveda y Canales promete una guerra sin tregua.