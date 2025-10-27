Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 15 del Apertura 2025

Luego de una semana de doble jornada de actividad del futbol mexicano, hay varios cambios en la tabla de posiciones con cuatro equipos clasificados a Cuartos de Final y el primer equipo eliminado del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

En el primer lugar de la tabla se mantiene Toluca con 33 puntos al empatar ante Pachuca. En segundo y tercer lugar se encuentran igualados con 32 puntos Tigres y Cruz Azul que lograron ganar su encuentro de la fecha.

En el cuarto puesto aparece el América con 31 puntos al empatar con Mazatlán. En quinto está Rayados de Monterrey con 30 puntos al perder ante la Máquina.

Los cinco equipos ya tienen su boleto directo a Cuartos de Final, por lo que en las dos jornadas restantes van a pelearse por quedar en lo más alto de la tabla y poder recibir los partidos de vuelta como locales.

En el sexto lugar, se ubica Chivas con 23 puntos conseguidos, cerrando los lugares directos a Liguilla, puesto que aun se pelean varios equipos.

Así va el Play In del Apertura 2025

En los puestos de Play In, la lucha va muy pareja. En el séptimo lugar se ubica Pachuca con 22 puntos, en octavo lugar Tijuana con 21 puntos, en noveno Juárez con 20 puntos y en décimo se encuentra Santos con 17 puntos conseguidos.

Fuera de los lugares de Play In, aparece en el lugar 11 Atlético de San Luis con 16 puntos, junto a Atlas con 16 puntos y en el lugar 13 aparece Pumas con 15 puntos conseguidos.

En el lugar 14 se ubica Querétaro con 14 puntos. En el puesto 15, 16 y 17 aparecen Mazatlán, Necaxa y León con 13 puntos. En el último lugar, ‘La Franja con nueve puntos, siendo el primer equipo eliminado del torneo.