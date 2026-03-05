Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 9 del Clausura 2026

Se fue la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. La actividad a media semana ha dejado movimientos y se siguen registrando anotaciones para luchar por la cima en la tabla de goleo.

Tras la Fecha 9, Joao Pedro sigue liderando la clasificación como el máximo artillero del campeonato. Marcando doblete en la victoria del Atlético de San Luis frente a Mazatlán, el atacante tiene marca de nueve anotaciones en la presente campaña. Por su parte, José Paradela tiene marca de cinco tantos tras marcar en el triunfo de Cruz Azul frente a Santos Laguna.

El tercer puesto es de Paulinho. El tricampeón de goleo con Toluca tiene cinco goles en el Clausura 2026, marcando una anotación en el triunfo de Toluca contra Pumas, resultado con el que los ‘Diablos Rojos’ terminaron con el invicto del Club Universidad Nacional y con el que el equipo dirigido por Antonio Mohamed es la única escuadra que no ha perdido a lo largo del certamen.

Por otro lado, Armando González tiene el mismo registro de cinco anotaciones. Cabe recordar, que Chivas no tuvo actividad y va a disputar su juego de la Fecha 9 el 18 de marzo, pues el Estadio Akron fue sede del Clásico de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid, motivo por el que el cuadro comandado por Gabriel Milito no pudo enfrentar a León a media semana.

Partidos de la Jornada 10 del Clausura 2026

Viernes 6 de marzo:

Mazatlán vs León - 19:00 Hrs.

Necaxa vs Pumas - 21:00 Hrs.

Sábado 7 de marzo:

Cruz Azul vs Atlético de San Luis - 17:00 Hrs.

Querétaro vs América - 17:00 Hrs.

Atlas vs Chivas - 19_05 Hrs.

Pachuca vs Puebla - 19:06 Hrs.

Tigres vs Monterrey - 21:00 Hrs.

Domingo 8 de marzo:

Toluca vs Juárez - 17:00 Hrs.

Xolos vs Santos - 21:06 Hrs.

