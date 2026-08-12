Así quedó la tabla de clubes MEXICANOS de la Leagues Cup 2026 tras los juegos de HOY martes 11 de agosto

Este martes 11 de agosto del 2026, arrancó la actividad de la última fecha de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026 y hay cambios en la tabla de posiciones de los equipos mexicanos.

Los clubes de México que tuvieron actividad HOY fueron: Pumas, Atlas, Atlante, Pachuca, Juáez y Tigres. Con los resultados de los seis equipos, hubo algunos movimientos importantes en la tabla de posiciones.

Así va la tabla de clubes MEXICANOS de la Leagues Cup 2026 tras los juegos de HOY

Tras los encuentros disputados, los equipos que más se beneficiaron fueron América, Cruz Azul y León que se encuentran cerca de asegurar su pase a la siguiente fase. Solo una derrota y la victoria de Toluca y Rayados de Monterrey los podría poner en peligro de quedar fuera de los primeros cuatro lugares.

El conjunto de Tigres dejó escapar la posibilidad de avanzar directo a Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026, luego de empatar 1-1 ante Vancouver que era último lugar en la tabla de la MLS.

En el caso de Juárez, terminó perdiendo el último encuentro que era clave ganar o empatar para poder asegurar su lugar a la siguiente fase. Con la derrota, se mantienen en el cuarto lugar pero alguna victoria de los equipos que se encuentro por debajo con tres puntos, los podría dejar fuera del torneo.

En el caso de Pumas, logró sacar un punto y se coloca en el lugar 12 momentaneamente. Con las victorias de Pachuca y Atlas, se colocan en el octavo y noveno lugar respectivamente. Por último, Atlante se mantiene en el décimo lugar con tres puntos conseguidos.