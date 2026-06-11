Tahith Chong: rechazó a China y Países Bajos para representar a Curacao y hoy juega su primer Mundial

La Copa del Mundo y sus historias nunca decepcionan para todos aquellos amantes del futbol y de las narrativas de fantasía. Nacido en Willemstad, Tahith Chong vivió lo que miles de personas que prueban suerte en Europa, pues la isla que les vio nacer tiene un vínculo intrínseco con Países Bajos. Siendo figura del futbol desde joven, peleó por un sitio en las categorías inferiores neerlandesas… pero al final escogió al país con menos habitantes y menos extensión de terreno en disputar un Mundial.

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¿Quién es Tahith Chong, mundialista de Curazao?

Hoy con 26 años la esperanza de verle como un crack mundial pasó, pero aún así es un mediocampista de alta calidad. Al ser versátil y aportar mucho ímpetu hacia el frente, los aficionados de la isla le quieren ver debutar ya en el Mundial. Y es que tiene una carrera envidiable y hoy juega en una exigencia más que dura en el Championship inglés.

Aunque Tahith Chong nació en Curazao, desde pequeño se mudó a Países Bajos y se formó en las escuelas del Feyenoord. A los 18 años firmó en libertad con Manchester United, pero no logró la consolidación. Por eso probó suerte también en diferentes equipos ingleses como el Birmingham o el Luton Town, pasando también por clubes como Brujas y Werder Bremen.

En la conformación de dicha carrera futbolística, se encontraba con Países Bajos hasta la Sub-21. En realidad era un prospecto más que interesante, pero el cariño por sus raíces pudo más, combinado con una falta de oportunidad en selección mayor ante el nivel altísimo de los europeos. Pero todo eso concretó la llegada de este hombre para lograr el sueño de jugar un Mundial.

#manchesterunited #curazao #mundial #futbol ♬ sonido original - Alex Pérez García @alexperezgarcia27 Jugó con el Manchester United en su última gran noche en Champions, y ahora será el único futbolista nacido en Curazao en representar a su país en el Mundial. Tahith Chong era una de las mayores perlas del Manchester United, pero si carrera ha ido cuesta abajo. Tras descender dos años consecutivos con el Luton Town, ahora juega en el Sheffield United. Fue internacional con Holanda en categorías inferiores, pero en 2025 decidió representar a Curazao, con quienes será clave en este histórico Mundial. #tahithchong

¿Cuál es el historial de Tahith Chong con la selección de Curazao?

La oportunidad de jugar una Copa del Mundo no se desaprovecha y para él llegó su gran momento. Inició su proceso con el seleccionado en lo más caliente de la esperanza de los curazoleños, pues se presentó directo a las clasificatorias. Aunque tuvo un debut de peso con dos goles y una asistencia en dos partidos, sufrió una lesión que lo alejó del resto de las eliminatorias.

Afortunadamente para Tahith Chong, el seleccionado logró la hazaña de meterse a su primera Mundial y así él cumplir el sueño de jugar este torneo, lo cual es algo que no todos logran. Con raíces chinas, con posibilidad de jugar para Países Bajos… el destino le tenía preparada la vuelta al país donde nació y así soñar en grande en una justa mundialista.