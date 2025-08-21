Tania Rincón: La QB mexicana que sueña con el oro olímpico en Flag Football | Los Protagonistas
Platicamos con Tania Rincón, una de las figuras clave de la Selección Mexicana Femenil de Flag Football, que acaba de coronarse bicampeona mundial en los World Games 2025 tras vencer a Estados Unidos en una final épica
Platicamos con Tania Rincón, una de las figuras clave de la Selección Mexicana Femenil de Flag Football, que acaba de coronarse bicampeona mundial en los World Games 2025 tras vencer a Estados Unidos en una final épica