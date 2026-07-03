¡NO PARAN DE DARLE A MESSI! Kevin es amonestado tras dura falta sobre el 10
Lionel Messi volvió a ser el objetivo de la defensa rival. Tras una fuerte infracción sobre el capitán argentino, el árbitro no dudó en mostrar la tarjeta amarilla a Kevin en un momento de mucha tensión en el partido.
¡Messi sigue recibiendo golpes! La estrella de Argentina volvió a sufrir una dura entrada por parte de la defensa de Cabo Verde y, en esta ocasión, el árbitro sancionó la acción con tarjeta amarilla para Kevin.