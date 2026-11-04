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Temporada 2026 NBA: La hora para VER en VIVO los partidos de HOY miércoles 4 de noviembre

La temporada 2026 de la NBA sigue su rumbo, motivo por el cual no está de más conocer los horarios respecto a los juegos de este miércoles 4 de noviembre.

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|X: Lakers

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Comienza la cuenta regresiva para una de las jornadas más atractivas y movidas que la NBA tendrá en este inicio de temporada 2026, pues durante este día varias instituciones se verán las caras con el objetivo de sumar una victoria más que los acerque cada vez más a los primeros lugares de la clasificación.

Los playoffs de la NBA

Será durante este miércoles 4 de noviembre cuando la NBA presente un total de 14 compromisos que comenzarán a las 6 de la tarde y terminarán después de las 11 de la noche. Por tal motivo, aquí conocerás los horarios oficiales de cada uno de los juegos al interior del país.

¿Qué juegos tendrá la NBA hoy miércoles 4 de noviembre?

  • Pistons vs 76ers | 6 de la tarde.
  • Wizards vs Hawks | 6 de la tarde. 
  • Nets vs Hornets | 6:30 de la tarde.
  • Celtics vs Bucks | 6.30 de la tarde.
  • Knicks vs Bulls | 6:30 de la tarde.
  • Thunder vs Cavaliers | 7 de la noche.
  • Grizzlies vs Pacers | 7 de la noche.
  • Pelicans vs Jazz | 7 de la noche.

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  • Rockies vs Timberwolves | 7:30 de la noche.
  • Nuggets vs Raptors | 8 de la noche.
  • Suns vs Blazers | 8 de la noche.
  • Spurs vs Mavericks | 8:30 de la noche.
  • Kings vs Lakers | 9 de la noche.
  • Clippers vs Heat | 9:30 de la noche.

¿Qué equipos han decepcionado en este inicio de temporada en la NBA?

Después de las primeras jornadas en donde hubo algunas sorpresas interesantes en el campo, la realidad es que, hasta el momento, existen dos equipos que han sido la decepción dentro de la NBA 2026, lo anterior debido a lo que se esperaba de ellos en relación a la cosecha de victorias que han tenido hasta ahora.

Por la Conferencia Oeste de la NBA destacan los Clippers, equipo que se esperaba pudiera pelear por la zona alta pero que, sin embargo, está entre los tres peores de la clasificación. En el Este, por su parte, los Bulls son uno de los equipos con menos triunfos obtenidos hasta ahora.

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