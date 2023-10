Tigres busca romper racha negativa de casi una década contra Cruz Azul

Los Tigres de Nuevo León regresan a la actividad del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX tras la fecha FIFA de octubre el sábado 21 de octubre en contra del Cruz Azul; ambas instituciones viven realidades distintas, los Felinos están ubicados en la segunda posición con 22 puntos, por su parte la Máquina Cementera está en el decimosexto lugar con 11 unidades.

Los de San Nicolás de los Garza tienen una racha negativa ante el Cruz Azul en su casa, ya que desde el 2014 no los han podido vencer en el Volcán, situación que buscará romper el director técnico uruguayo Robert Dante Siboldi junto a sus pupilos.

“Son estadísticas, a veces se da, no ha ganado en esta cancha y son estadísticas para eso sirven para simple información, pero mañana requiere de lo que nosotros hagamos, el rival es importante y tiene buenos jugadores y creemos que ha ganado partidos en lo individual, creemos que en lo colectivo nosotros podemos sacar ventaja”, comentó Robert Dante Siboldi en relación a la mala racha que tienen ante el Cruz Azul.

Siboldi trajo dos títulos a Tigres en menos de seis meses

El estratega charrúa llegó con el pie derecho a la institución de los Tigres de Nuevo León, ya que en menos de seis meses consiguió su primer título de liga, además de vencer al LAFC en la Campeones Cup; su primer contrato era por el resto del Clausura 2023, pero tras vencer en la final de dicho torneo a las Chivas recibió una extensión del mismo.

Te puede interesar: La convocatoria de la Selección Mexicana para los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Robert Dante Siboldi para largo con los Tigres

“El contrato se arregló por un año, era lo mejor en su momento por ambas partes y lo sigo pensando, pero no significa que no quiera estar aquí muchos años, me motiva lograr tener la chance de poderlo hacer, no somos nosotros, ellos tienen la motivación y el anhelo de querer lograrlo y vamos a pelearlo hasta el final, todos los rivales se preparan para competir y siempre respetamos al rival, estamos confiados en lo que hacemos, viendo cómo entrenan y cómo viven, hay un buen grupo y mentalizados en lograrlo y luchar por ello”, confesó el entrenador de los Felinos de San Nicolás de los Garza.

Te puede interesar: Sinha habla sobre Julián Quiñones en la Selección Mexicana