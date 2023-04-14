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Fútbol

Tigres golea en el Volcán y se mete a las semifinales de la Concachampions

Sin problemas, los Tigres derrotaron 5-0 al Motagua de Honduras, para meterse a las semifinales de la Concachampions, donde jugarán contra León de la Liga MX

André Pierre Gignac celebra su gol ante Pumas
|Mexsport

Escrito por: Omar Moro

Tigres está en las semifinales de la Concachampions. El conjunto felino ganó, en el debut de Robert Dante Siboldi, ante el Motagua, en la vuelta de los Cuartos de Final del certamen continental por marcador de 5-0, para terminar con un global de 6-0.

Los tantos felinos fueron obra de su máxima figura, André Pierre Gignac. El primero lo consiguió al minuto 27 de la primera mitad, luego de que en un pase retresado el francés remató de primera intención con la piernda derecha y colocó el esférico pegado al poste del arquero rival.

El segundo tanto de Gignac llegó tras un descuido de la defensa del Motagua, que el atacante de los Tigres aprovechó para quedar solo contra el portero y solo tener que definir.

Luis Quiñones, quien fue la figura en la ida, y tuvo una buena participación en la vuelta, puso el balón en el ángulo, tras un pase de Javier Aquino, para alargar la ventaja. Por si fuera poco, Jesús Angulo y Nico Ibáñez también consiguieron sumar en el marcador y poner el 5-0; y así meterse a las semifinales del torneo donde enfrentarán al León, el otro equipo de la Liga MX que sigue vivo en la Concachampions.

Cobertura Tigres vs Motagua EN VIVO | Cuartos de Final Concachampions

Se viene el debut de Robert Dante Siboldi con los Tigres. Este jueves 13 de abril marcará el inicio de una nueva era en los felinos, pues será la primera vez que su nuevo entrenador saltará al banquillo del equipo regiomontano, cuando se midan ante el Motagua en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions.

En la ida de la eliminatoria, los universitarios se llevaron ventaja de 1-0 de Honduras, gracias al tanto que anotó Luis Quiñones en la primera parte, luego de que en un tiro de esquina aprovechara el rebote y de volea pusiera el balón en las redes.

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Estadísticas Tigres vs Motagua EN VIVO | Concachampions

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Alineaciones confirmadas Tigres vs Motagua | Cuartos de Final Concachampions

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán
Defensa: Igor Lichnovsky, Samir Caetano, Javier Aquino y Jesús Garza
Medios: Guido Pizarro, Fernando Gorriarán, Sebastián Córdova y Luis Quiñones
Delanteros: André-Pierre Gignac y Nicolás López

Motagua

Portero: J. Rougier
Defensas: Carlos Meléndez, M. Pereira, Christopher M. y R. Santos
Medios: H. Castellanos, Juan Delgado, W. Martínez y D. Rodríguez
Delanteros: I. López y E. Hernández

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