Tigres, ¿el coco de Chivas en la Liguilla? Estos son los antecedentes

Los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX presentarán el duelo entre las Chivas del Guadalajara y los Tigres de la UANL. El Rebaño Sagrado llega a esta Liguilla como el sublíder de la clasificación, mientras que los de la Sultana lo hacen como el sexto lugar general y con una ventaja de 3-1 gracias al resultado en el Volcán.

Tigres 1-0 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorrirán abre el marcador para Tigres

En esencia, se trata de uno de los duelos más interesantes que habrá este fin de semana en México, por lo que las apuestas están realmente niveladas. Ante tal situación, luce interesante conocer más respecto al antecedente entre los Tigres y las Chivas en fases definitivas de Liga BBVA MX.

¿Cuál es el palmarés entre Chivas y Tigres dentro de las Liguillas?

Lo primero que tienes que saber es que esta será la quinta vez que Chivas y Tigres se vean las caras en un duelo de Liguilla. Dicho lo anterior, es el Rebaño Sagrado quien sale avante con tres series ganadas por solo una de los felinos, aunque no está de más conocer qué ocurrió en cada una de ellas.

Te puede interesar: Real Madrid dejaría ir hasta 8 FUTBOLISTAS tras decepcionante temporada en Liga y Champions

Todo inició en los cuartos de final del Clausura 2007, llave en donde Chivas se quedó con el triunfo por marcador global de 6-3. Posteriormente, en el Clausura 2011, la historia se repitió al dejar fuera a los felinos por un 4-2, aunque a partir de aquí las cosas cambiaron un poco en favor de los de la Sultana.

Fue en el 2017 cuando se volvieron a encontrar, pero ahora en una final de Liga BBVA MX en donde, si bien Guadalajara se llevó el título, existe una polémica arbitral en favor de un penal inexistente para el Rebaño. Finalmente, el último antecedente se dio en el Clausura 2023, cuando Tigres vino de atrás para derrotar al chiverío en la gran final del certamen.

¿Cuándo, dónde y a qué hora serán los cuartos de final entre Chivas y Tigres?

El partido de ida se llevó a cabo este sábado 2 de mayo, en la cancha del Estadio Universitario, en punto de las 19:00 horas con la victoria de los felinos por 3-1. Por su parte, la vuelta entre Chivas y Tigres está programada para el sábado 9 del mismo mes, en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas.

