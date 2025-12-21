ÚLTIMA HORA: Tigres confirma la salida de jugador HISTÓRICO para el Clausura 2026

El conjunto de Tigres ha iniciado con cambios en el plantel de cara al Clausura 2026, torneo en el que buscará pelear por el título y este sábado 20 de diciembre del 2025, confirmó a través de sus redes sociales la salida de un jugador histórico para el club.

Se trata de Javier Aquino, hombre clave para el club pues logró levantar varios títulos con el equipo. El club dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con diferentes posteos dedicados al fubtolista.

Horas antes, Aquino subió un video en sus redes sociales en el que se despidió de la afición de Tigres y dio a conocer su salida del equipo.

Así se despidió Tigres de Aquino.

El club compartió un video dedicado para Javier Aquino desde llegada al equipo hasta su salida para poder despedirse del jugador. Por otra parte, lo acompañó con un comunicado en el que reconoció la trayectoria del jugador destacando los juegos que disputó, los titulos que ganó y todo lo que consiguió con el equipo.

"Club Tigres informa a su afición, medios de comunicación y público en general que Javier Aquino ha concluido su etapa como jugador de la institución después de 10 años y medio de vestir los colores del equipo y de finalizar su contrato.

Javier llegó a Tigres para el Apertura 2015, jugó 442 partidos con la camiseta felina, ganó 12 títulos oficiales y se convirtió en el jugador mexicano con más títulos en la historia del Club, además de hacer 26 goles e identificarse desde el primer día con estos colores.

Con profesionalismo, entrega y un compromiso constante se convirtió en un elemento importante dentro de una de las etapas más exitosas en la historia del Club. En su paso por Tigres, fue parte de la obtención de cinco títulos de Liga, cuatro Campeón de Campeones, una Liga de Campeones de Concacaf y dos Campeones Cup.

En Tigres agradecemos profundamente a Javier Aquino por su aporte dentro y fuera de la cancha, por su entrega en cada entrenamiento, por su disposición con el grupo y por representar al Club con orgullo, y estamos seguros que todo ese profesionalismo es y seguirá siendo ejemplo para que las nuevas generaciones del equipo se vean reflejadas en él.

La institución buscará honrar su trayectoria de la mejor manera y le reitera que las puertas de Tigres siempre estarán abiertas y que su sitio en el Anillo de Leyendas estará seguro.

Gracias por todo, Javier. Ésta siempre será tu casa."

𝟭𝟬 años de batallas a tu lado, 𝟭𝟮 títulos, ∞ de garra y Perfil Tigre.Gracias por tanto, 𝗝𝗮𝘃𝗶𝗲𝗿. pic.twitter.com/rLSECyVEQq — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 21, 2025

Los números con los que deja Javier Aquino a Tigres

Javier Aquino puede ser considerado por muchos aficionados como un jugador histórico del club por todo lo que logró ganar con el equipo. En su paso por Tigres logró levantar 12 titulos, los cuales son:

Cinco títulos de Liga BBVA MX (Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023)

Cuatro Campeón de Campeones (2015, 2016, 2017 y 2023)

Una Liga de Campeones de Concacaf (2020)

Dos Campeones Cup. (2018 y 2023)

El futbolista dejarpa de usar la playera de Tigres luedo de disputar un total de 442 juegos en los que estuvo 35701 minutos en el terreno de juego. Logró marcar 30 goles y dar 58 asistencias.