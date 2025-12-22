ÚLTIMA HORA: Tigres confirma su segunda baja para el Clausura 2026

Tigres sigue renovando el plantel para Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y este lunes 22 de diciembre del 2025, confirmó su segunda baja.

El equipo felino dio a conocer en sus redes sociales la salida del atacante Sebastián Córdova, luego de no tener tantos minutos en el Apertura 2025, el jugador deja de ser futbolista de Tigres.

El club lo dio a conocer su salida con ayuda de un video en el que publicó varias de sus mejores jugadas en el equipo con burles, goles y asistencias.

💛 Gracias por tu magia y por las alegrías, Sebastián. pic.twitter.com/DrUJMnClcM — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 22, 2025

Por último, el equipo le agradeció por todo lo que hizo siendo jugador de Tigres.

Los números que deja Sebastián Córdova en Tigres

Sebastián Córdova deja a Tigres luego de 159 partidos disputos en el equipo en los que acumuló 8,234 minutos en el terreno de juego. Logró marcar un total de 24 goles y dio 18 asistencias.

Se va del equipo tras haber ganado un título de Liga BBVA MX en el Clausura 2023 y ganar el Campeón de Campeones 2023.

Los equipos interesados en Sebastián Córdova

A pesar de los pocos minutos que tuvo Córdova en el Apertura 2025, hay varios equipos interesados en poder hacerse de sus servicios por la calidad que tiene y al tener apenas 28 años.

Diferentes medios han informado que equipos como: Cruz Azul, Pumas, América, Inter de Miami, Chivas, etcetera. Al ser jugador agente libre, puede escoger cualquier equipo que le haga una buena oferta.